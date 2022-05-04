【OPM】林穎彤大量性感鏡頭Sell倫敦金　Bella連環晒身材瞓身演出

▲ 林穎彤（Bella）於《OPM》中有不少性感鏡頭。

myTV SUPER 6周年暨時裝懸疑金融喜劇《OPM》日前已上架，有份參演的林穎彤（Bella）成為焦點，其演出引來觀眾討論。

Bella飾演的倫敦金經紀於劇中有不少誘人鏡頭，她毫不吝嗇地大晒驕人身材，連場性感場面十分吸睛。

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林穎彤騷本錢

Bella於《OPM》飾演的曹麗麗因家境問題而當倫敦金經紀努力賺錢，她不惜以性感造型於健身室連環登場，以美色誘惑顧客購買倫敦金，不同年齡層的男士也成為其目標。

曹麗麗引誘顧客簽約後，便不斷地利用客戶戶口作交易，且於每單交易中抽取佣金賺錢，從中獲利。

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超敬業搏到盡

現年29歲的Bella出道至今參與過不少演出，同時亦很重視每個工作，每次賣力演出。她亦不時大晒豐滿身材和展露長腿，成為不少觀眾心目中的女神。

劇內外都努力拼搏的她，曾為拍攝廣告而兩個星期沒食晚餐，她表示：「希望可以令包包面上鏡瘦些，因為上一輯廣告，客人在旺角買了個成座大廈高的廣告招牌，如果我可以瘦些，到時張相放到幾大張都不用怕啦！」

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