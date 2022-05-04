【大台人事變動】獲曾志偉力邀回TVB做行政工作　傳蘭茜已現身TVB電視城上班

▲ 傳聞蘭茜現身電視城上班。

前商台DJ蘭茜（簡詠嫻）淡出娛圈多年，早年跟富商結婚後生活變得低調。不過早前TVB總經理曾志偉曾邀她復出兼擔任其秘書，今日（5月4日）有報道指蘭茜已正式於TVB上班，更曾低調現身TVB的活動。

若果屬實的話，蘭茜將會是繼曾志偉、王祖藍和C君後，另一位藝人空降TVB任職行政職位。

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▲ 當年於《獎門人》表演「刨西瓜」神技，非常搞笑。（電視截圖）

曾志偉力邀加盟

蘭茜當年於《獎門人》中表演刨西瓜絕技而闖出名堂，更因而被曾志偉賞識，於1999年跟曾志偉一起主持第四輯《驚天動地獎門人》，擔任其中一位「獎老」，而蘭茜亦多次於「獎門人」系列其他遊戲節目中擔任嘉賓。

去年傳聞任職TVB總經理的曾志偉找蘭茜復出，當時蘭茜對媒體稱「容後再說」，支吾以對的她說：「以前廿幾歲曾生都好畀機會……多謝佢。」

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今日有媒體報道指，有無綫員工曾目睹蘭茜現身電視城行政大樓，蘭茜身上更掛著員工證，似乎已正式於TVB上班。

報道更引述知情人士所說，蘭茜於志偉的邀請下回歸無綫，但並非傳聞所說擔任志偉的秘書，而蘭茜曾低調現身於電視城舉行的活動。

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客串ViuTV劇

其實早前蘭茜曾客串ViuTV劇集《940920》，飾演余家聰（劉俊謙飾）的姨媽余淑敏，令觀眾感到驚喜。

該劇的導演羅嘉駿大爆蘭茜一直有戲癮，羅導說：「原來佢本身都想出返嚟拍嘢，一傾佢都好好，話乜都得。」由此可見，蘭茜對演藝圈這行依然有興趣。

▲ 於3月播映的ViuTV劇集《940920》，客串一角。

取得碩士學位

曾是90年代當紅DJ的蘭茜，當年以一系列《蘭茜夫人劇場》廣播劇為人熟悉，及後她跳槽至新城電台，又曾在《驚天動地獎門人》擔任「獎姐」，至2006年蘭茜淡出娛圈，轉行任公關工作。

之後，蘭茜重返校園，本身已擁有英文系學士學位的她於香港中文大學人類學系深造，2008年更取得碩士學位，絕對稱得上是才女。

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開個人畫展

另外，蘭茜對書法、字畫有興趣，苦心鑽研近廿年，其作品曾參與多個展覽，當中包括中國、香港、澳門書畫聯展，去年11月更舉行首個個人畫展。蘭茜更加入了香港國際書畫家協會，以及成為香港婦女文化藝術協會執委。

其實轉行後的蘭茜作風比前低調，連感情事亦然，有指她淡出後與富商Johnny Cheung結婚，婚後過著少奶奶生活，夫婦居於樂活道3層高豪宅，不過數年前傳出婚變消息，而蘭茜亦沒公開回應。