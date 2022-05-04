【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影

▲ 惡租客入住單位一年，慘淪垃圾屋。

特殊清潔現場，往往是令人難以想像。台灣命案兼特殊現場清潔師盧拉拉日前分享一宗個案，來到一個遍布垃圾的租屋單位進行清潔。現場環境相當惡劣，牆壁發黑，滿地污垢，飄散酸臭味，更有老鼠及蟑螂四處逃竄。單位雖只出租了一年，卻對房東對於出租房子這件事，造成無法抹滅的陰影。

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以下為Facebook授權轉載全文：

新聞上常看到惡房東欺負房客，但是有時當房東遇到了惡房客卻也無可奈何。

開門的舉動破壞了原有寧靜，就看無數蒼蠅與小強亂飛亂竄，只能先進行殺蟲作業，室內施放水煙時，大家在外面吃著早餐，我獨啜飲著手中的冰咖啡，其中一位夥伴問我，「你怎麼不吃早餐？」

「現在吃早餐需要勇氣」我說。

夥伴問道：「裡面不就垃圾屋，又不是死亡現場，我也看過沒有要特別注意的地方，需要勇氣？」

「你等等就知道了。」這話說的很慢，卻頗有玄機。

時間差不多了，便推開大門進去，充滿著潮濕味道的小室內，整理時逐漸飄散先前沒有聞到的酸臭味，接著就聽到咳嗽聲，乾嘔的聲音，從彼此的喉嚨中發出，夥伴說「你沒吃早餐是對的，我三明治都跑到喉嚨來了。」

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經驗，不一定能學到多少的技術，卻能察覺許多的風險。

其中一位夥伴，在不斷咳嗽乾嘔後便奪門而出，跑去換上防毒面具然後驕傲地走了進來。

雖然戴著防護面具我看不到他的嘴臉，但能看出他本來喜孜孜的眼神，轉變為疑惑，又轉為驚訝，接著說出「怎麼還有味道！」

因為真的很臭阿。

在其他夥伴收拾垃圾時，拿著水瓢不斷勺著臉盆裡散發惡臭的液體倒入馬桶。

夥伴問道：「幹嘛不整盆拿去倒？」

我對他比了跟中指說：「這是尿耶！我整盆拿去倒，濺到自己或灑在地上你處理喔！」

「尿！」他驚道「廁所就在旁邊他幹嘛在床旁邊尿尿！」

我指著廁所的水桶「至少他大便在水桶裡。」這算是對我自己的安慰嗎？

在堆積了垃圾清開後，就剩滿地污垢與黑泥，還有無處躲藏的米奇與小強四處逃竄，不良的生活習慣造成的惡劣環境，堆積的泡麵空碗、發霉的房子、多次刷洗卻依然流著黑水的牆壁。

房客用一年所造成的髒汙，對房東對於出租房子這件事產生了無法抹滅的陰影。

房子乾淨了，卻不知何時才會「吉屋招租」。

文章獲Facebook專頁「盧拉拉特殊清潔記事簿」授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋