【單親媽媽】楊思琦廣州拍抖音表情超浮誇　被指責疫情嚴重無戴口罩

▲ 楊思琦廣州拍抖音反應超浮誇，被指責疫情嚴重仍無戴口罩。

育有一對子女的楊思琦結束與TVB多年的賓主關係後，轉往內地發展，主力更新她的內地社交帳號包括小紅書、微博及抖音以保持人氣。近日她上戴一段到廣州上下九步行街介紹街頭小食的影片，被網民狠評指她語氣和表情浮誇、沒有防疫意識在街頭未有戴上口罩。

港姐出身的楊思琦雖然已經43歲，還育有一對隨她姓的子女，但身材及樣貌尚算保養得不錯。近年她決定往內地發展，就開始密密更新她的內地社交網站，例如小紅書、微博及抖音等以保持人氣。

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日前她上載了一段影片，以「打卡西關地道小吃」為題，影片中身穿粉紅色休閒上衣，頭頂架著太陽眼鏡的她以廣東話謂：「今晚行行下行到嚟上下九（步行街），聽到呢度有好嘢食喎，等我裝下先！」

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介紹廣州地道美食

她分別介紹了兩道地道小吃，包括鼓油王蒸腸粉以及順德爽魚皮，楊思琦試圖以飲食節目的口吻去介紹食物，例如指腸粉皮比她的臉皮還要薄、通透有如白色的啫喱，又指魚皮爽口如海蜇。

整個過程楊思琦的語氣都非常用力和誇張，又會突然自說自笑，片尾還摸著肚子說自己「非常非常滿足」，還叫網民介紹其他廣州地道美食讓她去打卡。

不過近期中國內地的疫情嚴重，見影片中的路人都有載上口罩，有網民認為楊思琦缺乏防疫意識：「疫情期間點解唔戴個口罩呀？你驚人哋認唔到你呀？」亦有不少網民認為她的反應實在過份浮誇，難以理解。

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