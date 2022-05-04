【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚

▲ 炎明熹唱得愈來愈好！

《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi），在節目《聲生不息》中首兩集均有亮麗表現，無論是Solo獻唱《蜚蜚》或是與楊千嬅合唱《勇》，均展現出悅耳歌聲及驚人潛力，成功贏盡香港及內地網民及觀眾好評。「蜚」聲內地的Gigi，微博粉絲人數更每日遞增，由節目開播前的6萬攀升至現時的26.９萬，走勢凌厲，可見人氣急升。

為了回饋樂迷支持，Gigi昨日（5月3日）特意百忙中抽空接受TVB娛樂新聞台主持王鎮泉訪問及《東張西望》專訪，大談自己這段期間的生活日常、有趣點滴及與家人間的感人互動。

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【一家團聚】分隔兩年終見面 炎明熹8歲妹妹「小Gigi」曝光姊妹如餅印

人氣大升感謝網民支持



談到參加《聲生不息》後屢獲好評，登上微博熱搜冠軍之餘，微博粉絲人數更持續上升，對此向來謙虛的Gigi坦言沒有想過迴響這麼大：「非常多謝大家，我會繼續努力。啲數字係咁升，真係有啲驚。」

Gigi又談到與前輩李克勤由主理人變成對手時，她再拋出「火星金句」：「左邊係手，右邊都係手，所以心情好複雜。」令王鎮泉啼笑皆非！

與家人重聚百感交集 感謝爺爺捧場給意見

對於相隔2年後終再有機會與家人重聚，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」

感性的Gigi又指今次再與家人離別時，感覺是百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷咁流淚。」

談到日前在其網上直播驚喜亮相的8歲妹妹，Gigi笑言自覺與妹妹長得很像，並自爆自己也傻傻分不清自己與妹妹：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，真心覺得好尷尬！」

Gigi參與《聲生不息》，家人當然全力支持，就連年屆90歲的爺爺，亦有捧場兼給予意見，她說：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同埋打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」

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分享日常生活點滴

另外,Gigi接受王鎮泉專訪時，以特有的「火星話」節奏分享在內地的生活點滴。Gigi透露現時每天都以練歌及傾音樂為主，每天想吃甚麼就吃甚麼，但表演前一星期會自動向美食Say Bye，甚有自制能力。她更大方分享昨天的午餐菜單有玻璃菜、西蘭花、叉燒、鵝及魚，又自爆飲食小習慣：「鵝就只係食咗幾舊，因為冇酸梅醬！」

獲粉絲送驚喜

而且Gigi是次接受TVB娛樂新聞台專訪更獲「Gi炎粉」送上驚喜，有粉絲特意駕車前來電視城送上限量版「Gi囡」公仔讓泉叔拿出來為Gigi打氣。

「Gi囡」像真度極高，招牌齊蔭及眼睛最像Gigi，除腳板底繡了「炎」字，公仔的肚臍亦大有名堂，取「支持」的諧音叫做「Gi臍」，十分有心思。

對此，有「火星女神」之稱的Gigi繼續腦洞大開，自爆已為不同版本的公仔取好名字：「有諗過如果出古代版，可以叫做『熹娃』；如果我變肥咗，個公仔可以叫『肥Gi（豬）』！」

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