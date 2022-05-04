【試當真】Live騷售票方式獲「官方認證」成DSE試題　游學修反抽水親解答案

▲ 《試當真Trial & Error》去年開騷售票方式，成為今年DSE試題。

YouTube頻道《試當真Trial & Error》去年舉行兩場Live騷，以「減價拍賣」方式售票杜絕黃牛黨。開賣第一天已成功售出13張價值一萬元的門票，穩袋6位數字。香港中學文憑考試（DSE）經濟科昨日（3日）開考，卷一共有40條選擇題，其中一條以此Live騷門票價格功能為試題，再次引起網民熱論，「試當真」創辦人之一的游學修親自在社交平台「反抽水」解答真正答案。

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在第十條問題中，提及《試當真Trial & Error》票價在每天上午10時調整，由開售首日的一萬元一張，每24小時減價一次，減至最後一日以十元售出，問及此種銷售方式的功能及原因。

游學修上載試題的相片，「反抽水」親自公開答案：「可以令飛錢落返表演者袋，拍定手都得！」其後再自答：「考評局：答案係錯呀！！！！」貫徹一向的幽默作風。其後再晒出與填詞人梁栢堅的Whatsapp對話截圖，梁栢堅表示：「過到教育局X光機，安全。」更踢爆游學修自己都答錯。

▲ 《試當真Trial & Error》售票方式成DSE經濟科卷試題。

真正答案是C？

有聲稱經濟考獲5**的網友，指該問題的正確答案是C，指售票說明了價格的配給功能，因為門票售予最高價值的買家。答案是真是假，還是留待考評局正式公布答案為準。有網友笑言「答案係C，C for Cap水」、「C，C for Caca（意旨Jessica）」為游學修最近公開宣布戀情的「世一女神」陳以臻，認真夠創意。

不少網民對於考評局以是次出題大感驚訝，為何不如以往某公司作題，認為「試當真」得到考評局及教育局「官方認證」。

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