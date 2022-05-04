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【財政預算案】立法會三讀通過預算案　總承擔額逾1,700億

政治 14:16 2022/05/04

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財政司司長陳茂波。（陳國峰攝）

立法會今日三讀通過涉及最新一份財政預算案的《2022年撥款條例草案》，總承擔額逾1,700億。87名議員贊成，今屆議會唯一非建制派議員、新思維狄志遠投下棄權票。

財政司司長陳茂波表示，雖然在本屆政府任期內曾經出現超過2,100億元的赤字在本屆政府屆滿時，財政儲備仍然維持在9,500億元右，按中期預測估算，往後5年，會逐步回1萬億元以上，相當於16個月的政府開支，估計2022／23年度，政府的經營帳目會錄得赤字，但在2023／24年度的往後數年，預料可以恢復達致平衡。他指，政府正覆檢全年本地經濟增長預測，將於本月中公布。

陳茂波又提及，知道單憑一份預算案可以成就的很有限，但我都想盡力運用我們大家努力積累的財富，照顧社會上有需要的市民，紓緩中產家庭的生活重擔，以及為香港建設美好的將來，作出恰當的投資。

他又回顧2018及2019年，稱曾獲議員提醒，雖然當時人均GDP上升、失業率下降，但仍有「打工仔」不開心，所以討論經濟發展時，不應只是以經濟增長、人均收入等比較，而是要從市民的角度，對他而言有甚麼實際好處，他是一個如何的生活光景，這亦是為何今年預算案提出，發展要以民眾為中心的發展。

陳茂波發言了約半小時，當中逾10分鐘，他未有跟著演辭發言。他形容，這些均是他和團隊過去幾年的工作上的體會，亦是他籌備預算案的核心思路，以民眾為發展的信心，緊貼市民的需要。陳茂波發言完畢後，觀眾席一名女士向觀眾席大叫，立法會需一度暫停會議。

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記者：陳葆琳

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