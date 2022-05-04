【財政預算案】立法會繼續審議預算案　一名女士在公眾席叫囂　會議一度暫停

▲ 立法會觀眾席一名女士大叫，立法會一度暫停會議。（陳國峰攝）

立法會今日恢復二讀辯論涉及最新一份財政預算案的《2022年撥款條例草案》，多名司局長亦有列席會議。財政司司長陳茂波發言完畢後，會議進入三讀階段，立法會秘書長陳維安開始朗讀預算案的總目及款額，期間公眾席一名女士叫囂。

立法會主席梁君彥見狀隨即請該名女士離開，亦請立法會職員協助該名女士離開，及後請陳維安繼續發言，之後便宣布暫停會議。

該名女士期後被保安帶走。據知，該名女士向會議廳拋出一張身份證，並曾提及自己未能取得消費券，又曾提及「何俊仁」、「可向陳茂波提供證據」等字眼。

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記者：陳葆琳