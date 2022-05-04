  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 15:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案】立法會繼續審議預算案　一名女士在公眾席叫囂　會議一度暫停

政治 12:59 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

立法會觀眾席一名女士大叫，立法會一度暫停會議。（陳國峰攝）

立法會今日恢復二讀辯論涉及最新一份財政預算案的《2022年撥款條例草案》，多名司局長亦有列席會議。財政司司長陳茂波發言完畢後，會議進入三讀階段，立法會秘書長陳維安開始朗讀預算案的總目及款額，期間公眾席一名女士叫囂。

立法會主席梁君彥見狀隨即請該名女士離開，亦請立法會職員協助該名女士離開，及後請陳維安繼續發言，之後便宣布暫停會議。

該名女士期後被保安帶走。據知，該名女士向會議廳拋出一張身份證，並曾提及自己未能取得消費券，又曾提及「何俊仁」、「可向陳茂波提供證據」等字眼。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來
17:55 2022/04/28
【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來
【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案　議員促政府改善抗疫工作
16:20 2022/04/28
【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案　議員促政府改善抗疫工作
【財政預算案】立法會三讀通過預算案　總承擔額逾1,700億
今日 14:16
【財政預算案】立法會三讀通過預算案　總承擔額逾1,700億
「會計妹」豪擲57萬參選立法會選舉　黃俊碩花4萬拍個人照
22:36 2022/05/03
「會計妹」豪擲57萬參選立法會選舉　黃俊碩花4萬拍個人照
【財政預算案】立法會繼續審議預算案　一名女士在公眾席叫囂　會議一度暫停
今日 12:59
【財政預算案】立法會繼續審議預算案　一名女士在公眾席叫囂　會議一度暫停

你可能感興趣

【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來
17:55 2022/04/28
【暫緩追租】立法會通過禁受疫情影響商戶追租3個月　陳茂波：司法覆核放馬過來
【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案　議員促政府改善抗疫工作
16:20 2022/04/28
【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案　議員促政府改善抗疫工作
【財政預算案】立法會三讀通過預算案　總承擔額逾1,700億
今日 14:16
【財政預算案】立法會三讀通過預算案　總承擔額逾1,700億
電子消費券 陳茂波 財政預算案 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
10:32 2022/05/03
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地