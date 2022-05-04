【資金流失】許正宇：本港外匯儲備充足　未見出現資金進出異常情況

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（陳國峰攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港外匯儲備充足，規模超過4,800億美元，相當於貨幣基礎1.8倍，支持聯匯率制度順暢運作，港元市場如常有序運行，亦未見出現資金進出異常的情況。

他又提及，因應虛擬資產活動的風險及保障投資者利益的重要性，當局會於今年年中，在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》之下，引入虛擬資產服務投資者法定的發牌制度，並正積極檢討規管眾籌活動，以期設立更清晰的規管架構，加強眾籌活動的透明度和問責性，當局會與包括保安局在內的相關部門合作研究建議細節，並將於今年內諮詢公眾。

勞工及福利局局長羅致光則指，2022／23年度社會福利署有關安老服務的撥款，相對2021／22年度的修訂預算增加7.4%，雖不算是一個很大的增幅，不過相對2017／18年度的實際開支，增加了87.1%。相對上兩屆政府是一個非常大的增幅。他說，希望能夠再追落後方面可以再縮短距離多一些，但有部分因素不是現屆政府可控制。來年會有9間資助安老院落成，現屆政府於「改善買位計劃」下增加了5,000個甲一級安老宿位，來年佔1,200個；整體資助安老宿位在現屆政府因此增加了19.3%，相對上屆政府只增加了7.1%。

對於議員關注推動「再工業化」的進程，創新及科技局局長薛永恒表示，科研公司的先進制造業中心已經初步完成建築工程，而微電子中心亦正在興建當中，預計2024年開始啟用運作，為智能生產及高端製造業提供支持，業界對於兩項設施反應十分之理想，所以科技園已經開構思第二個制造業中心，進一步支持香港「再工業化」發展。

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記者：陳葆琳