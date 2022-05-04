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【封區檢測】將軍澳明德邨明道樓發現7宗陽性個案　約0.5%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:11 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

圍封強檢。(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:37】將軍澳明德邨明道樓約0.5%住戶染疫

將軍澳明德邨明道樓約1223名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪737戶，當中118戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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