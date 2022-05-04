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【第五波疫情】26間公院周五起恢復非急症特別探訪 　醫管局稱會視乎疫情考慮放寬至急症醫院

社會 11:23 2022/05/04

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醫管局轄下26間醫院周五（5月6日）起會恢復非急症病房及部門的特別探訪安排。（資料圖片）

醫管局轄下26間醫院周五（5月6日）起會恢復非急症病房及部門的特別探訪安排。醫管局高級行政經理梁明表示，考慮到疫情和病人訴求，以及醫管局專家小組的研究後作出有關決定，牽涉26間醫院的非急症病房及部門，例如療養或康復病房。

梁明今早（4日）於電台節目中表示，當局會主動通知病人家屬預約探病時間，並因應病房的大小等安排每名病人每周有1至2次探訪，而探訪人士必須合乎接種兩劑疫苗接種及有效的檢測要求。

被問到何時再作放寬探訪的條件，梁明稱明白家屬希望有更多探病時間，每次來的人數可以多一點，但限於感染控制和病人安全，目前的探病時間為一小時，期間亦不能換人，因每次換人都有機會提升感染的機會。

他說，當局會留意新的探病安排推行一段時間後的情況和疫情趨勢，再考慮是否進一步放寬，以及伸展至急症醫院。

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責任編輯：郭詩詩

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