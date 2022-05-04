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【4區污水陽性】荃灣海韻花園及東涌昇薈等上榜　當局派22萬個快測包

社會 11:29 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

圍封強檢。(譚以諾攝)

政府今日（4日）表示，荃灣、離島、大埔、葵青污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
荃灣區 — 海韻臺、海韻花園、碧堤半島、縉皇居及麗都花園
離島區 — 昇薈、東環、東環II及迎東邨
大埔區 — 富亨邨
葵青區 — 大窩口邨、尚文苑及葵賢苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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