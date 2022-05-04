【億萬富豪】馬克斯帶模特兒媽媽出席時裝奧斯卡　單親媽歷家暴捱窮日打5份工培育子女

▲ 全球首富Elon Musk陪母親Maye Musk出席Mel Gala派對。（圖片Chopard提供）

近日全球首富Elon Musk（馬斯克）新聞多多，除了以430億美元全資收購Twitter成為舉世轟動的新聞外，還被揭捲入Johnny Depp和前妻Amber Heard的離婚案件中，不過，這一點都不影響他的心情，前日更和曾經是模特兒的母親出席紐約時裝界盛事Met Gala，兩母子的風頭蓋過不少影星名人。

Elon Musk的新聞多籮籮，單是想收購可口可樂，而且收購後希望沿用最早加入可卡因配方，就已經成為全球話題。

而估不到的是一直與時裝拉不上關係的他，前日竟然攜同74歲，曾經是模特兒的母親Maye Musk出席一年一度由《Vogue》和大都會博物館（Metropolitan Museum of Art's）主辦的時裝界盛事Met Gala。

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有著「時裝奧斯卡」之稱Met Gala，今年由Anna Wintour鎖定的主題為「鍍金年代」，意謂叫大家重返美國19世紀的繁華盛世，而身為稀客的Elon Musk到訪，還帶同母親出席，自然成為鎂光燈的焦點。

當大家問到Elon Musk為何出席這派對，他說：

我媽媽想來Met Gala，所以我就帶她來了。

感覺就好像帶媽母親去茶樓吃一盅兩件那麼簡單，不過，大家又知不知道如果當晚大家要出席晚宴，名單上要得到Anna Wintour（《Vogue》雜誌總監）批准外，入場門檻要花上大約是30,000美元，假若你想要在Met Gala設置一張專屬桌子，更要花費大約275,000美元，不過，Elon Musk當然附得起有餘。

而Maye Musk的行頭絕不失禮，前身是模特兒的她，當晚就穿了Dior Haute Couture晚裝和戴上Chopard的Red Carpet珍珠頸鏈，不比在場的青春少艾遜色。

超級媽媽培育子女成億萬企業家

Maye Musk既是名模，又是營養師。她育有3名子女，大兒子是為人熟識的Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk，次子Kimbal是社會企業家，23歲時曾研發建築軟件，共賣出了3億多美元，他同時是一名餐廳老闆，近年積極推動「可持續食品」的概念，幼女Tosca則是洛杉磯電影製片人及導演，資產同樣過億。3名子女有驚人的成就，除了天資聰穎外，還因為媽媽Maye獨特的育兒心得。她的育兒之道，即睇【超級媽媽】歷家暴捱窮日打5份工養大3孩 單親媽媽培育子女成Tesla億萬企業家

記者：何偉雄