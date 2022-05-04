  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【億萬富豪】馬斯克拖阿媽去時裝奧斯卡Met Gala　74歲全球首富母親曾當模特兒

休閒消費 12:19 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

全球首富Elon Musk陪母親Maye Musk出席Mel Gala派對。（圖片Chopard提供）

近日全球首富Elon Musk（馬斯克）新聞多多，除了以430億美元全資收購Twitter成為舉世轟動的新聞外，還被揭捲入Johnny Depp和前妻Amber Heard的離婚案件中，不過，這一點都不影響他的心情，前日更和曾經是模特兒的母親出席紐約時裝界盛事Met Gala，兩母子的風頭蓋過不少影星名人。

Elon Musk的新聞多籮籮，單是想收購可口可樂，而且收購後希望沿用最早加入可卡因配方，就已經成為全球話題。

而估不到的是一直與時裝拉不上關係的他，前日竟然攜同74歲，曾經是模特兒的母親Maye Musk出席一年一度由《Vogue》和大都會博物館（Metropolitan Museum of Art's）主辦的時裝界盛事Met Gala。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有著「時裝奧斯卡」之稱Met Gala，今年由Anna Wintour鎖定的主題為「鍍金年代」，意謂叫大家重返美國19世紀的繁華盛世，而身為稀客的Elon Musk到訪，還帶同母親出席，自然成為鎂光燈的焦點。

當大家問到Elon Musk為何出席這派對，他說：

我媽媽想來Met Gala，所以我就帶她來了。

感覺就好像帶媽母親去茶樓吃一盅兩件那麼簡單，不過，大家又知不知道如果當晚大家要出席晚宴，名單上要得到Anna Wintour（《Vogue》雜誌總監）批准外，入場門檻要花上大約是30,000美元，假若你想要在Met Gala設置一張專屬桌子，更要花費大約275,000美元，不過，Elon Musk當然附得起有餘。

而Maye Musk的行頭絕不失禮，前身是模特兒的她，當晚就穿了Dior Haute Couture晚裝和戴上Chopard的Red Carpet珍珠頸鏈，不比在場的青春少艾遜色。

記者：何偉雄

相關文章

【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
17:26 2022/04/07
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
【潮物速報】日本人氣插畫師Noritake快閃限定店　Tee布袋+生活雜貨+插畫全面發售
15:08 2022/04/29
【潮物速報】日本人氣插畫師Noritake快閃限定店　Tee布袋+生活雜貨+插畫全面發售
【時尚速報】意大利品牌MARNI聯乘UNIQLO推男女服　5月20日限利舞店總店及官網開售【內附連結】
12:01 2022/04/27
【時尚速報】意大利品牌MARNI聯乘UNIQLO推男女服　5月20日限利舞店總店及官網開售【內附連結】

你可能感興趣

【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
17:26 2022/04/07
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
【潮物速報】日本人氣插畫師Noritake快閃限定店　Tee布袋+生活雜貨+插畫全面發售
15:08 2022/04/29
【潮物速報】日本人氣插畫師Noritake快閃限定店　Tee布袋+生活雜貨+插畫全面發售
【時尚速報】意大利品牌MARNI聯乘UNIQLO推男女服　5月20日限利舞店總店及官網開售【內附連結】
12:01 2022/04/27
【時尚速報】意大利品牌MARNI聯乘UNIQLO推男女服　5月20日限利舞店總店及官網開售【內附連結】
馬斯克 Twitter Dior 鞋履 珠寶 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
10:32 2022/05/03
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地