【寫字困難】港孩抄寫練習字體變甲骨文　媽媽崩潰：好朋友寫寫吓變女朋友

▲ 港孩字體如同甲骨文，媽媽大感崩潰。

督促子女做功課，是父母一大難題。有港媽就在社交平台貼出多張家中小朋友練習抄寫功課，惟每張紙上的10行相同文字，第二行開始，便開始扭曲變形，變成如同象形文字一般的圖案。該港媽就形容「小朋友做到開始失控」，詢問其他家長，是否有遇過類似情況。

帖文很快引起大量家長網民共鳴，不少人亦貼上自家小朋友的字體，有港媽留言直指小朋友「寫緊甲骨文」；亦有小朋友抄寫「好朋友」三個字時，誤抄成「女朋友」。不過，有網友認為小朋友「自創字體」，乃其天性使然，慨嘆「小朋友不應做抄寫機器，他們的天性就是創造可能性」。

有港媽在Facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發文，指小朋友出現字體失控的情況。她分享照片，小朋友在多張約10乘10，共有100格的方格紙上抄寫，每張紙均抄寫同一個字，包括阿拉伯數字6、9、8、7；中文字「大」、「刀」。

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雖然小朋友在每張紙的第一行，都以正常字體書寫，但到第二行時，字體便開始扭曲變形。其中9字，在約第五行，便開始變成一個「波板糖」的模樣；6字，則變成一個有導火線在頂部的球型炸彈。

至於中文字「刀」，抄到第三行，變成代表圓周率的希臘字母π的樣子；而「大」字，則變成城牆形狀，上面插著一枝竹竿。

趣怪字體令不少網友忍俊不禁。有人讚歎「小朋友有豐富嘅想像力」；「小朋友好有創意！」；「好有美感」；「認真，佢幾有藝術天分，雖然媽媽會激到斷氣，但旁人睇真係好可愛」；「可能佢上世係外星人，殘餘嘅記憶令佢寫緊佢哋星球嘅文字！」；「系咪得我睇到系寵物小精靈既古文字」。

此外也有其他港媽在留言貼上自己孩子的「作品」比拼一番。有港媽大感崩潰，形容自家小孩「寫緊甲骨文」。其中一名港媽分享的照片，則顯示「好朋友」三字的「改正」抄寫，惟小朋友抄第二次時，竟將好朋友抄成「女朋友」，該港媽無奈指「我諗呢d好正常」，其他網民則開玩笑指，「小朋友先做選擇，所以佢好朋友又要，女朋友又要」。

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不過，小朋友抄寫練習的奇怪字體，除了引起大家噴飯，也有人反思，「寫咁多次比我都失控」；「試諗一下，每個字都要是寫100次，你會點，小朋友是學習，唔係工作」；「（小朋友）潛意識在反抗你」。有網友慨嘆，「因為小孩本來就不應該是抄寫機器，他們天性就是要創造可能性，如果你想你的孩子以後都害怕學習，這絕對是個好方法。」

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責任編輯：王明芳