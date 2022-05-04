【住屋問題】大埔青年宿舍平均入住年齡25歲　月入平均1.8萬擁11萬元資產

▲ 大埔寶鄉街青年空間外貌。 (車耀開攝)

政府約10年前提出「青年宿舍計劃」，惟至今已完成及入住的只有位於大埔寶鄉街的青年宿舍，其餘6個項目中，仍有3個停留於計劃階段。署理民政事務局局長陳積志今日（4日）表示，暫有90名青年現正或曾經入住大埔青年宿舍，會密切留意社會對青年宿舍的需求，逐步落實各個項目和繼續與有興趣的非政府機構協商，以期提供更多青年宿舍單位。

立法會議員鄭泳舜在會議上提出質詢，指其餘6個項目中出現延誤的原因，及青年人入住大埔的香港青年協會青年宿舍情況。署理民政事務局局長陳積志指，截至今年2月，根據青協提供的資料，大埔寶鄉街的青年宿舍租戶的平均年齡約25歲，平均每月收入及平均資產總值分別為18,435元及116,704元。約6成租戶均從2020年起入住至今，其餘租戶則入住約1至2年。

他指，約3成青年入住的原因是希望在青年宿舍能夠有較多私人空間並發展自我，約兩成半則因為工作或進修需要，而其餘青年的入住原因主要是家庭環境擠迫等。如租戶獲編配公共租住房屋，他們須通知青協並在合理時間內遷出青年宿舍，但他們毋須在事前向青協申報他們正申請公共租住房屋。

他又稱，現時其餘6個項目，包括快將完工的保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍；正在施工的香港女童軍總會位於佐敦的工程項目及東華三院位於上環的工程項目；以及計劃中的香港青少年發展聯會位於旺角的工程項目、香港聖公會福利協會有限公司位於元朗的工程項目，和救世軍位於灣仔的工程項目。這些項目共可提供超過3400個青年宿舍宿位。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐