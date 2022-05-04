【校長專欄】學AI花3年研發「智能認藥機」　初中生盼集資量產助長者改善生活

▲ 初中生盼集資生產智能認藥機，助長者改善生活。

在瞬息萬變的時代，學校不再只是讓學生學習科目知識的場景，更是重要的學習平台，讓學生發展潛能和興趣，展現所長。因此，學校應製造多元化的學習機會，讓學生不單在科目層面上獲取知識，更培養學生有能力整合、應用和轉移自己所擁有的知識和技能，並善用自己的才能服務社區、貢獻世界。

從零開始 夢想啟航

當不少中一新生仍在適應新環境時，伍少梅中學彭炫康同學已受周遭環境啟發，希望能善用科技，利用創意發明解決問題。他察覺到長者在服用藥物時會遇到不少困難，有誤服藥物的風險，便希望能透過發明幫助他們辨認藥物。這時，學校的老師便教他利用3D打印機製作零件，經過反覆的試驗後，第一代的認藥機便順利誕生。

最終，彭同學亦憑認藥機在創科比賽中獲獎，這個佳績令他深受鼓舞，亦開啟了日後的「發明之旅」。然而，彭同學在此前從未想過自己能有機會實現夢想，他說: 「我性格內斂，不善於表達自我，老師便鼓勵我多參加不同的比賽及活動，如早會分享、義工服務等，讓我學習變得自信、成熟。」

結果，慢慢累積的自信在關鍵時刻發揮作用，讓他在展覽及比賽期間，善用不同的語言向大眾介紹發明品及背後理念，令觀眾留下深刻印象，評判亦非常欣賞他能學以致用，運用創意發明改善長者生活。

▲ 學生在展覽中介紹發明品。（學校提供）

精益求精 創新突破

其實伍少梅中學一直致力為學生提供創新科技訓練，鼓勵他們運用所學回饋社會。這一份心意及努力亦獲得社會各界有心人士的支持，由李宗德博士創辦的和富慈善基金，多年來肩負住「培育年幼、關顧長者」的使命，積極支持開拓社會服務的新方向。

得到基金的認可及贊助，伍少梅中學得以開設一所全新的創意實驗室iLAB，讓學生可在此實踐創新思維、科技知識及數碼能力。而彭同學亦是iLAB的常客，中三的他對STEM的興趣愈發濃厚，期望可在STEM方面多加發展。於是，他和好友殷偉濤、陶俊杰便一同報讀人工智能課程，了解數據科學、編程、物聯網、圖像處理等知識。其後，他們亦有參加阿里巴巴雲計算培訓課程，學習雲計算、安全及大數據範疇，進一步裝備自己。

三位同學熱衷於不同的嘗試，漸漸便成為一個創科小組，互相學習和支持。過往，殷同學和陶同學較為被動，但在校園濃厚的創科氣氛下，也學會主動分享及表達自己的意見。

上課期間，他們更發現新學習的知識可以改良認藥機，只要加入人工智能的元素，便可大大改進認藥機辨認藥物的能力，亦可利用互聯網技術讓認藥機發放訊息至手機，提示長者需服用的藥物種類。過程中，殷同學及陶同學負責搜集資料及編程; 彭同學則從整體考量如何改善發明。三位同學合作無間，憑著毅力與堅持，令第二代的智能認藥機成功誕生。

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學以致用 貢獻社會

第二代的智能認藥機亦為學校的社區服務打開新一頁，學校陸續收到一些社區機構對認藥機的查詢，三位同學亦把握機會向大眾介紹發明品，闡述背後理念。他們曾接受新界西長者學苑的邀請，以視像形式向近百名長者講述人工智能應用、樂齡科技及認藥機的使用方法。

及後，同學亦有帶同智能認藥機到深水埗探訪明哥，明哥對認藥機予以肯定，大讚同學學以致用，又對認藥機的外形和功能給予建議，令同學能思考如何改良發明品，讓長者更方便使用。過程中，同學亦跟隨明哥走入民居派發飯盒，與長者交流，進一步了解長者日常的服藥情況和各種生活困難。這次探訪讓同學留下深刻的印象，亦令他們回饋社會，服務社區的決心更為堅定。

自知不足 迎難而上

為了讓發明可以幫助更多人，同學明白需要尋找投資者以籌措資金，讓發明得以量產。有見及此，他們參加了由阿里巴巴舉辦的企業比賽Jumpstarter，同學們需要向潛在投資者講述發明理念及運作原則。由發明家變成演講者，三位同學要跳出舒適區，學習演講技巧、簡報設計乃至商業理論，如搜集人口老化的資料、計算生產成本、估算潛在買家的數量等等。

但最令三位同學吃苦頭的是要英文作詳盡演說，這令他們一度產生放棄的念頭，所幸經過老師一番鼓勵、日以繼夜的教導及訓練後，他們的英語演講技巧突飛猛進，最後能從容自若地闡述發明理念，從一百三十間學校中突圍而出，晉身比賽最後八強。雖然無緣冠軍，但能讓眾多企業家了解他們的發明，已是獲益良多。

比賽現已完結，但三位同學在創科路上的奮鬥故事仍未完結，正如他們所說：「我們還會繼續前進、繼續提升自己、繼續回饋我們的社區，就如同我們學校的理念一樣，成為一個更好的人和令到世界更加美好。」

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