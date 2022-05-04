【疫苗接種】5間接種中心本月底陸續關閉　另有2間將為兒童提供復必泰疫苗【附名單】

▲ (資料圖片)

政府今日（4日）宣布，因應新冠疫苗接種的需求和社區疫苗接種中心的使用情況，將由本月中開始陸續調整疫苗接種計劃社區疫苗接種中心的運作安排，包括由5月22日起，陸續5間社區疫苗接種中心，涉香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心、香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心。



最新安排如下：

由5月16日起，兒童社區疫苗接種中心每日上午10時至下午6時開放。由6月1日起，社區疫苗接種中心的開放時間為星期一至五上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。



5間社區疫苗接種中心將會關閉。香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心將會提供服務至5月22日；位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於6月1日起關閉。



由6月1日起，沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心將會分別遷往沙田香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館。香港中文大學醫院及林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為5歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。



21間社區疫苗接種中心（5間提供科興疫苗和16間提供復必泰疫苗）會繼續於6月份為市民提供新冠疫苗接種服務。

發言人解釋，港府於本年首季共加設18間疫苗接種中心，合共28間社區疫苗接種中心滿足市民接種疫苗的需求。現在，約91%的三歲或以上接種人口已接種了第一劑疫苗，第二劑有84%；另外，12歲或以上接種了第三劑疫苗的則有47%。不過，當局留意到過去數星期接種需求減少，最新每日接種劑次的七天移動平均值約只有27,200劑。

發言人強調，雖然部分社區疫苗接種中心將開放至五月底，惟當局繼續透過不同渠道推動『一老一幼』接種疫苗，並會密切監察和評估接種需求；而『疫苗到戶接種服務』亦會全速進行，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，上門免費接種科興疫苗。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」



立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。



立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩