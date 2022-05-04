【生命鬥士】癌童Sheldon露營不戴口罩曬太陽感滿足　媽媽盼望︰這不是兒子最後願望

▲ 癌童Sheldon一家開心露營，實現願望。

本港男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，抗癌之路波折重重，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想。Sheldon爸媽持續努力伴兒治療，而治療與玩樂同時進行，一家人珍惜跟Sheldon相處時光，日前獲得兒童癌病基金幫助實現願望，全家去露營兼影家庭照。

▲ Sheldon一家參與了兒童癌病基金的「心願圓滿資助計劃」。（圖片來源：fb「神母小戰士Sheldon」）

兒童癌病基金助實現願望

5月是Sheldon的生日月，快到5歲的Sheldon，早前一家人拍攝家庭照和體驗露營。媽媽昨日（3日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發帖，繼《偷閒 (上) — 攝影篇》分享帖文，再分享了有關《偷閒 (下) — 露營篇》，Sheldon一家感激兒童癌病基金的「心願圓滿資助計劃」，在短短一星期內安排了露營體驗及家庭戶外攝影二合一的節目。露營方面，媽媽透露其實不易實行，幸好在最後一刻兒子被說服了，才能成就是次完美難忘的回憶。

由Sheldon開始接受癌病治療後，他心裏都欠缺安全感，即使我們一家人一起去露營，他仍然會因為不能回家睡覺而感到焦慮和不安。

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Sheldon由起初抗拒在戶外留宿，直至當晚在營內熟睡到不願起床，甚至只是對着火爐僅僅10分鐘的他，整晚重複地說着：「原來BBQ真的好好玩呢！」，種種改變證明他有多開心和多享受。

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不戴口罩曬太陽感滿足

在旅程中，最令媽媽深刻印象的是看到Sheldon與妹妹在營地裏跳彈床的錄影片段，躺在彈床上，望着天空的Sheldon説：「闔埋眼，曬太陽，好舒服呀！」，這句簡單的說話令媽媽既詫異又感慨，幸福可以很簡單。

原來他可以不用戴着口罩、沒有痛楚地躺着曬太陽，就已經感到很開心和滿足。

Sheldon媽媽只可看錄影片段回味，有感可惜那一刻她和丈夫剛好不在場，如果可以與仔女手牽手地躺着，感受神創造萬物的奇妙，相信這個情景必定是最溫暖、最美麗和最珍貴的。

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盼望這不是最後願意

兒童癌病基金有在帖文寫道，很開心見到Sheldon 如此燦爛的笑容，希望可以給Sheldon一家一個美好的回憶。媽媽感謝兒童癌病基金的關懷和安排，認為是次親子樂是他們一家的珍貴又美好的回憶。

盼望這個不是Sheldon的last wish，希望他可以康復，長大後親自分享這個經歷！

網民都很感動並大讚相片很美，開心見到Sheldon小戰士盡情的歡笑、享受和妹妹的嬉戲，「很高興Sheldon可以快樂地享受陽光和新鮮空氣，Sheldon燦爛可愛的笑容是爸爸媽媽努力撐下去的根源」、「只要繼續正面開心去面對，大家繼續為你們一家禱告」，紛紛送上祝福與加油。

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責任編輯︰王明芳