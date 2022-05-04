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【慧妍雅集】疫情下外出向長者派物資　劉倩婷帶女兒行善：讓她感受多一點

娛樂 12:30 2022/05/04

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劉倩婷、邵珮詩等身體力行，親自落區探訪。

近日聯同慧妍雅集及一眾藝人黎諾懿、陳山聰、張名雅、陳敏之等，發起送暖行動，捐贈逾萬盒有機純米糊予多間安老院及社福機構，向一眾給長者、小朋友及嬰兒送上小心意。

而慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷、邵珮詩、唐麗球更身體力行，親自落區探訪並向一班「老友記」派發米糊。劉倩婷表示疫情期間一直安在家中抗疫，為慈善無懼冒險外出，因她希望將這顆善心傳承給女兒。

近年主力擔當慈善工作回饋社會的劉倩婷，在疫情期間不時落區派發物資，近日她與中華倫敦協會、Mindful Mandarins等團體，及邵珮詩、唐麗球到老人院舍派發有機純米糊。

劉倩婷早前落區向長者派物資。

她說：「呢段時間，各方都有壓力及需求，尤其部分獨居或行動不便嘅老人家，好需要大家幫忙；老人家咀嚼唔方便，捐贈米糊一來方便佢哋食，二來又有營養同飽肚，估唔到BB嘅食物原來都啱老人家。」

落區探訪中，劉倩婷指遇上一位近90歲的老人家，令她留下深刻印象：「遇到一位好健談嘅老人家，我哋全程企喺度傾偈傾咗半個鐘，雖然對方年紀咁大，但話裡行間好正面同積極，仲倒轉向我哋發放正能量同關懷。」

最新影片推介：陳山聰專訪

第五波疫情嚴峻，劉倩婷與囡囡近兩個月差不多每天安在家中抗疫，她謂：「除了落區做慈善工作，幾乎都沒有出過街，親子時間多了好多，而我亦好好利用這段時間去處理好多家事、修讀金融課程，以及準備慧妍雅集40周年慈善羽毛球大賽及大型籌款活動。」

問到疫情過後，會否將善心延續下一代，帶囡囡去做慈善工作？劉倩婷說：「絕對會，之前都有帶她去做慈善工作，讓她感受多一點，令她知道社會有好多人需要幫助，現在我都有給囡囡看多些新聞，讓她了解多點社會的事。」

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陳山聰回饋長者作榜樣

此外，陳山聰亦在社交平台呼籲今次送暖行動，雖然現時仔仔Jaco只有一歲多，但他已希望培養仔仔成為小義工。

他表示：「長者曾經是香港的棟樑，為香港建立好多東西，我覺得我們這一代要回饋長者；而我作為爸爸，我都希望將這顆心感染到仔仔，將來疫情好轉，我會帶Jaco去行善，讓他知道社會有好多人都有好多不足、其實他好幸福，由細開始培養他行善，爸爸培養我，我都希望可以培養他。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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