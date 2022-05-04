【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地　祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念

一連20集、由吳冠宇（十仔）監製的喪屍喜劇《食腦喪B》，由何廣沛、江嘉敏擔任男女主角，蔣志光、朱智賢、林凱恩、陳曉華、郭子豪、方紹聰（奶仔）、馬貫東等聯合演出。

前晚（5月2日）播出一集終揭曉「喪B」余陽光（何廣沛飾）變喪屍真相，原來喪B祖父二戰時被捉去做實驗兼被注入喪屍病毒基因，相關基因只傳男不傳女，所以喪B才會異變。

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題材夠貼地

至於「叔公」余祥劍（蔣志光飾），其實為喪B生父，今次回來主要目的是想殺死喪B後自殺，以免喪屍基因再度遺害人間…'

昨晚（5月3日）一集則講述香港爆發一種名為H5N99的新型冠狀病毒，劇中出現市民瘋搶防疫物資、口罩價格飆升、疫廈圍封等場口，與香港近年的爆疫情況十分相近，題材貼地，網友看後大讚：「套劇好貼地，又潛伏期，又圍封！」、「講病毒？預言劇？」、「睇劇睇到好有感覺」。

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限聚令拍攝遇挑戰

原來該場「疫情」戲是特意安排，監製十仔受訪時透露：「拍攝時係喺2020年頭，嗰時啱啱開始爆疫，因為有過2003年沙士經驗，我哋預計到個情況可能會接近沙士嗰時，亦都好難避免街上有戴住口罩嘅市民入鏡，所以就因應住個情況度咗呢段戲。」

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十仔續指因限聚令關係，拍攝時遇上不少挑戰：「雖然拍攝劇集獲豁免，但喺製作上都有一定難度，為咗唔好影響公眾，惟有租借一啲私人地方，好似餐廳、酒吧嚟拍攝，相對會容易啲處理，後來疫情緩和先開始番喺公眾地方拍攝。」

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祝文君有份演出

另外，昨晚一集播出已故藝人祝文君有份拍攝的情節。劇情講述莫笑春（江嘉敏飾）發現萬珠（車婉婉飾）到醫院探望患病好友徐嬌（祝文君飾），徐嬌最終因病離世，萬珠謊稱徐嬌乃笑春生母，但後來遭笑春揭發講大話，笑春更因而對自己身世起疑，劇情緊張。

雖然祝文君在劇中只出現短短幾幕，但仍引起不少網友懷念及關注，留言悼念及表示惋惜：「永遠懷念！」、「估唔到仲睇到佢演出。」