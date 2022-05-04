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【食不安心】買手抓餅驚現大量毛毛街坊呻嘔心　飲食業人士拆解原因

食用安全 12:38 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

還吃不吃好呢？

香港小食店開到成行成市，多花款又好味，最重要是快、靚、平，簡直是醫肚的首選，非常適合忙碌的港人！不過如果當你進食時發現食物中「附送」大量毛毛，不禁會覺得非常嘔心！有網友昨日（3日）在Facebook專頁屯門友中Post出了幾張手抓餅的照片，該網友表示要代街坊投訴屯門龍門居一間手抓餅店，該網友指有街坊正在進食買來的手抓餅，期間發現了餅中有大量毛毛，他更用圈圈住了餅中的毛毛，該街坊即時覺得非常嘔心，不敢再食，更指有多少人沒有留意，吃了都不知道！

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貼文一出，即時引來了網友熱烈討論，直指「眼唔見為乾淨。不過見到就真係想嘔」。不過有從事飲食業的網友就指，未必是身體的毛髮，有機會是油掃毛，因為製作手抓餅時需要用到油掃，而很多食肆都不是使用食用油掃，普通油掃遇熱就會甩毛，該網友分享親身經驗：「個掃啲毛有大約一吋半長，用到咁上下就會得番半吋。」

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另外，有網友看了照片後，就覺得毛毛似是「燒焦了的肉鬆絲」，另外，有網友就「搞爛gag」笑言「用手抓一定有手毛....又可能是鼻毛, 也可能是眼眉毛、眼睫毛.......」、「手抓落邊度，就有邊度嘅毛...」、「似係鬚根」。

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責任編輯:王明芳

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