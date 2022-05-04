【靚太安樂窩】5類常見窗簾保養清洗秘笈　機洗絲絨蕾絲刺繡窗簾易變形

▲ 錯誤清洗窗簾，會令窗簾壽命縮短。

不少人在打掃家居時，都會忽視窗簾清潔。但其實窗簾是最接近室外的家具，加上長期接觸塵埃及日照，內藏大量細菌。而不同種類的窗簾也其相應清潔方法，TOPick找來裝修佬講解常見5種窗簾的保養方法及小貼士。

▲ 窗簾其實滿藏塵埃。(圖片來源:istock)

最新影片推介

不同種類窗簾清潔方法

在清洗窗簾前，首先要了解窗簾的材質，以免錯清洗窗簾，減少窗簾壽命，得不償失。

1. 純布窗簾

▲ 純布窗簾是常見的家用窗簾。(圖片來源:istock)

多以棉質及麻質製成。在拆下窗簾時，先把窗簾晃動一下，先除掉窗簾上一部份積塵，減少洗衣機負擔，也能避免積塵沾水結塊黏在布上，然後直接放入洗衣機清洗。把布簾放入洗衣機洗時，建議加入衣物柔順劑，使它洗後更平整及柔順。或拆卸後送去洗衣店以乾洗方式清洗窗簾，就避免窗簾有縮水問題。

點擊了解更多

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

2. 絲絨窗簾

▲ 絲絨窗簾。(圖片來源:istock)

一般不建議水洗，定期晃動讓積塵自然掉落即可。如果弄髒，請用窗簾專用洗滌劑，噴在髒污的位置上，用軟毛刷順方向刷拭。就算無可避免要用水洗方法，也建議用加入柔和清潔劑的水，浸泡15分鐘方式潔淨絲絨窗簾，也不要大力擰乾，只可用滴乾及風乾的方法處理。

3. 蕾絲及刺繡窗簾

▲ 蕾絲及刺繡窗簾。(圖片來源:istock)

擁有精緻外觀但不易打理，所以一般不建議放入洗衣機清洗。在放入水中清洗前，請用軟毛刷輕刷，把蕾絲縫隙內的塵埃掃走。如果是刺繡窗簾，必須留意布料本身的縮水率，如果縮水率大，縮水後刺繡或會拉扯布料，令窗簾變形。如果是紗料底，則可以水洗。

4. 捲簾、斑馬簾、柔紗簾

▲ 捲簾也是常見的家居窗簾。(圖片來源:istock)

因為捲簾不能隨意拆卸，也並非全是布料質地，也因布料較脆弱不能揉洗，以免變形影響拉簾效果，所以一般以吸塵機及除塵紙清潔便可。

5. 百葉簾、蜂巢簾

▲ 木百簾。(圖片來源:istock)

如木百葉簾，由於它們設計及用料獨特，就不能用洗衣機洗。但可直洗噴灑清水，用布抹走上面的塵埃便可。而蜂巢簾更有抗靜電的能力，一般灰塵較少，只要用吸塵機輕輕吸，再用除塵紙抹即可。

窗簾清潔Q&A

▲ 斑馬簾。(圖片來源:istock)

Q:窗簾要多久洗一次？

A:如果能用水洗的窗簾，建議半年就用水清洗一次，以延長窗簾壽命。

Q:洗布簾有甚麼要留意？

A:僅記卸下窗簾後，要把窗鉤拆下。否則可能會於清洗時傷到布料，窗鉤也有機會因水洗而生鏽。

Q:把布簾放進洗衣機洗會使布變得很皺，怎麼辦？

A:不要把拆下來的窗簾揉成一團塞進洗衣機內，可以將布簾沿著摺痕收起並對摺，摺到放得進洗衣機的大小。然後用橡根固定窗簾，以免窗簾散開變形。另外，建議使用中性清潔劑及柔洗模式。

Q:窗簾十分厚又難乾，晾乾窗簾要怎樣做？

A:放入洗衣機清洗的話，一般都有做脫水操作，只面把窗掛回窗簾杆上，只要有水份的重量，就足以拉直布簾，等待自然風乾既可。另外，可直接找有乾洗窗簾服務的洗衣店。但要注意，若果窗簾已使用多過5年，窗簾會因為經常受日照照射，或會變得脆弱，洗衣店一般不會承擔布簾洗後破損的責任。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

裝修佬網頁/裝修佬Facebook

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧