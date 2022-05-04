【紅館重開】衛蘭扮華納高層宣布喜訊　7月再上紅館開演唱會

▲ 衛蘭宣布開紅館騷。

5月起陸續公布放寬防疫措施，其中表演場地人場觀眾也可以增加，演唱會市道再度熱鬧，繼張敬軒、鄭欣宜、關心妍、MIRROR後，衛蘭亦公布再度在紅館舉行演唱會。

▲ Janice扮高層。

衛蘭昨晚在IG拍片，搞笑地扮華納高層，宣布自己於7月10日及11日在紅館舉行個唱，Janice對此亦十分興奮，好友鄭秀文、王君馨等都有支持。這也是衛蘭第三次在紅館開騷。

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