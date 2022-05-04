【紅館重開】衛蘭扮華納高層宣布喜訊 7月再上紅館開演唱會 娛樂 12:33 2022/05/04 分享： 分享： 熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 ▲ 衛蘭宣布開紅館騷。 5月起陸續公布放寬防疫措施，其中表演場地人場觀眾也可以增加，演唱會市道再度熱鬧，繼張敬軒、鄭欣宜、關心妍、MIRROR後，衛蘭亦公布再度在紅館舉行演唱會。 ▲ Janice扮高層。 衛蘭昨晚在IG拍片，搞笑地扮華納高層，宣布自己於7月10日及11日在紅館舉行個唱，Janice對此亦十分興奮，好友鄭秀文、王君馨等都有支持。這也是衛蘭第三次在紅館開騷。 最新影片：陳山聰訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】陳卓賢Ian將推新歌《Got U》 好兄弟AK：明明係GOT II 今日 11:38 【MIRROR成員】陳卓賢Ian將推新歌《Got U》 好兄弟AK：明明係GOT II 【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光 慘被設計師出賣私隱：極度反感 12:28 2022/05/03 【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光 慘被設計師出賣私隱：極度反感 【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾 YOLICA：不想做正統女團 17:38 2022/05/03 【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾 YOLICA：不想做正統女團 你可能感興趣 【MIRROR成員】陳卓賢Ian將推新歌《Got U》 好兄弟AK：明明係GOT II 今日 11:38 【MIRROR成員】陳卓賢Ian將推新歌《Got U》 好兄弟AK：明明係GOT II 【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光 慘被設計師出賣私隱：極度反感 12:28 2022/05/03 【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光 慘被設計師出賣私隱：極度反感 【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾 YOLICA：不想做正統女團 17:38 2022/05/03 【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice稱母親是最強後盾 YOLICA：不想做正統女團 歌手 衛蘭 演唱會