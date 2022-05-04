【電動的士】黃錦星稱已批4輛電動的士試驗申請　料年中試行營運

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為改善空氣質素，政府鼓勵運輸業界轉用電動車輛。環境局局長黃錦星今日（4日）表示，政府正計劃今年於大嶼山及西貢區分階段興建不少於10個電動的士專用的快速充電樁，在今年年初已批出的四輛電動的士試驗申請，預計相關電動的士可於年中開始試行營運。

立法會議員鄧家彪議員在會議上提出質詢，指電動的士無提供足夠的配套設施，及有何新措施吸引的士業界主動轉用電動的士。環境局局長黃錦星指，政府正計劃今年於大嶼山及西貢區分階段興建不少於10個電動的士專用的快速充電樁，並正在全港各區物色合適的位置，如的士站設置的士專用快速充電樁。另外將在新建的公共交通交匯處預留位置設置的士專用充電設施，並正準備在中長線逐步把部分現有的加油站及加氣站轉型至快速充電站，供不同類型的車輛，包括的士充電。

黃補充，截至今年4月21日，基金共批出256個試驗綠色創新運輸技術的申請，共涉及二億零九百萬元資助額，其中包括在今年年初已批出的4輛電動的士試驗申請，預計相關電動的士可於年中開始試行營運。

他又指，政府正積極就推動的士電動化作準備，包括鼓勵更多電動車供應商引入適合在香港使用的電動的士型號、建立電動的士充電網絡及為電動化提供經濟誘因等，包括全數豁免首次登記稅，企業購買電動車的開支亦可於買車首年在計算利得稅時全數扣減。

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責任編輯：余思嵐