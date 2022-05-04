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【雙生陌生人】48歲陳煒與32歲蔣家旻晚裝Look同場比拚　陳煒獲讚駐顏有術

娛樂 12:51 2022/05/04

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馬德鐘與陳煒劇中演夫妻。

TVB熱播中的劇集《雙生陌生人》，除了焦點落在馬德鐘一人分飾兩角（高收成及巫祺男）外，其實《雙生》的女主角及年輕版演員陣容亦是各有吸睛之處及討論度。

在女主角方面，劇集一開始飾演高收成太太利梓楹的陳煒，及飾演心機女律師甘嘉苓的蔣家旻，毫不客氣大晒本錢同場競技，齊齊以高貴低胸晚裝裙亮相，不但靚爆鏡且身型更是弗到漏。

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陳煒保養有秘訣

現年48歲的陳煒面對32歲的蔣家旻不但未有顯老，且皮膚與對方一樣白滑，難怪獲封「凍齡女神」。

保養得宜的陳煒，早前曾大方公開保養秘訣，除了基本勤力護膚外，亦十分注重飲食健康，親自下廚亦會避免進食刺激性食物，並經常飲用滋潤湯水。煒哥亦會藉聽音樂及行山等方法紓壓，可謂動靜皆宜。

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黃庭鋒、倪嘉雯及羅毓儀各自做得出色

另外,劇中馬德鐘、陳煒及湯洛雯的年輕版黃庭鋒、倪嘉雯及羅毓儀，亦深受網民喜愛！為了突顯高收成與俞風（湯洛雯飾）年輕時的愛情有多難捨難離，暫時佔戲不多的羅毓儀，先後出現吻戲及床上戲，雖然兩大場口均十分含蓄，已足以挑起網民神經。

羅毓儀回應：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」

羅毓儀透露與庭鋒沒有合作過，並笑言二人因為日本文化打破隔膜：「佢識日文，我又識日文，變咗有共同話題。我覺得我哋都幾有默契，溝通非常良好。」

除了愛情戲，羅毓儀坦言喊戲亦是一大挑戰：「喊戲好大壓力，因為我比較新，好驚喊唔出，又唔係太收放自如，好彩劇組好照顧我，導演都有教我點入戲。

至於在《愛‧回家之開心速遞》中憑女記者角色成功入屋的倪嘉雯，飾演性格斯文的梓楹年輕版亦甚有說服力，每次出現均是仙氣逼人，獲網民激讚靚女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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