【的士拒載】孕妻凌晨作動截的士兩度被拒載　港爸︰無穿羊水唔會整污糟架車

▲ 港爸指孕妻凌晨作動急去醫院，他們截的士兩度被拒載。

眼見老婆臨盆在即，準爸爸當然萬分緊張。日前有港爸於社交平台分享，孕妻凌晨作動急去醫院，他們截的士兩度被拒載，幸第三次順利上車。事件引起網民討論生仔搭車去醫院的經歷，認為不少司機怕大肚婆穿羊水，整污糟車而拒載。

第三架的士才肯接載

該名港爸昨日（3日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖文，表示老婆作動，他們凌晨4時多於南昌附近，欲乘的士前往醫院，結果︰

頭兩架同佢講晒趕住去生仔，都話要交更拒載……

他們兩度被拒載後，遇上第三個的士司機，港爸稱「多謝第三架肯車」，最終母女平安。他補充，老婆沒有穿羊水，也未見紅，只是持續陣痛，表明「唔會整污糟架車」。

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網民︰一定係call車

帖文引來網民熱議，有人直斥的士司機拒載，「交更啫，人命呀，咁都分唔到輕重先後？」。另有網民覺得司機拒載雖不對，但他們也有難處，「如果爆胎水好大鑊」、「佢哋遲交更好似要罰好多錢」、「有咩事佢要負責任或清潔，搞到下一更佢又會俾人鬧，世道艱難啊」。

不少網民恭喜港爸喜獲女兒，並安慰他「做老竇咁開心，唔好記住啲唔開心嘢」、「做爸爸開心事，唔好勞氣啦」。此外，有網民指遇上這情況「一定係call車」，比起截的士快捷方便，而且媽媽沒穿羊水、未見紅，距離生仔還有一段時間，認為港爸可以先放鬆心情，留言「應該call定車，慢慢行落去上車，唔使老婆痛住喺街等」。

點擊睇網民生仔搭車去醫院經歷︰

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其中一名網民指，如孕婦沒穿羊水、沒見紅，不建議召喚救護車，因救護車只送去最近的醫院急症室，不一定有產房，「隨時要再等幾個鐘轉院或響响AE生」，也不會送去私家醫院或公務員指定醫院，加上「第一胎隨時等十幾個鐘都未生，響屋企沖埋涼，再call的士都唔遲」。

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責任編輯︰王明芳