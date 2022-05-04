【生冷食物】長期吃生冷食物極傷身　中醫：宮寒可致不孕

▲ 長期吃生冷食物極傷身，中醫：宮寒可致不孕。

冷品清涼消暑，不少年輕人無論冬夏都慣性喝冷飲、吃雪糕，或吃生食。但在中醫角度，常勸諭少進食生冷食物有多種原因，註冊中醫師陳嬿珺在Instagram專頁發文，解釋中醫常教病人忌生冷食物原因，及吃冷品時較健康的貼士。

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陳醫師指出，中醫理論提及「正氣存內，邪不可乾」，意為體内存正氣，體魄強健會減少發病幾率。然而，當進食生冷食物時，身體需要將生冷食物轉換成人體常溫37℃，便需要消耗人體正氣。尤其在生病時進食生冷食品，更進一步傷害身體正氣，令病難痊癒。

另外，長期進食生冷食物會傷及脾胃，容易令胃粘膜長期充血，導致胃粘膜病變而引發胃痛、胃炎、腹痛、大便稀爛等；傷脾令血液供應腦部時受阻，容易疲倦。而受到脾胃功能影響，身體升提功能不足、能量不足，會影響內臟的位置，可導致子宮脫垂，脫肛等内臟脫垂問題。

而中醫也有「寒主收引」説法，意指寒涼物會導致經絡凝滯，身體不通，引起痛症，例如腹痛、腰痛、膝痛等。對女性而言，吃生冷食物令經脈不通，更會導致婦科疾病，如子宮內膜異位症、子宮肌瘤；宮寒導致生育困難等嚴重影響。

健康吃冷品貼士

醫師建議，較健康方法是可自製冰品，用通用中藥製作，例如菊花、枸杞、山藥等，幫助緩解冰品對胃粘膜的影響。另外在吃冷品後，睡前可用暖水袋敷肚；或在日間多曬太陽及運動的方式舒緩。

而較適宜吃冷品時間為晚上，因可適應夜晚的收引之氣。反之，晨起第一杯千萬不能是冷飲，因早上是陽氣最盛之時；另外飯前飯後一小時都不宜。

最後，有説法指減肥時最好戒冷品。醫師解釋此説法未必，但冷品的確會減少代謝能力，減低消化功能，使脂肪積聚。因此想吃時不妨多考慮健康目標忍口，或參照貼士適量進食。

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內容獲「陳嬿珺醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛