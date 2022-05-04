【企圖謀殺】涉隨意襲擊4女晨運客認企圖謀殺　內地漢稱殺人冀於內地判死刑

▲ 石硤尾嘉頓山4名女子被神秘人刺傷。（曾秋文攝）

24歲內地男生聲稱因自殺不遂，於2019年10月決定殺人後返回內地，望被判死刑。內地漢遂持生果刀於深水埗嘉頓山隨意襲擊晨運客，先插向1名晨運女子背、頸及腹部，在場3名晨運女子見狀逃走，惟同遭刀手襲擊受傷。刀手施襲後返回內地，兩天後返港被捕，今（4日）於高等法院承認4項企圖謀殺罪。法官先索取精神報告，並要求辯方向精神科專家呈交求情信，以便了解被告背景，案件押後至6月6日判刑。



被告劉越騰（現年26歲），報稱學生，案發前持雙程證來港。被告承認4項企圖謀殺罪，控罪指被告於2019年10月11日，在香港企圖謀殺林琼琼、吳伯弟、劉文聯及張軒娣。



控方指被告於內地出生，與父母在內地同住，在內地大學讀4年級，沒有任何健康問題。代表律師要求法官判刑前，先替被告索取新近精神報告。法官同意先索取精神報告，以協助其判刑，並要求代表律師向精神科專家呈交求情信，以助了解被告背景，遂將案件押後至6月6日判刑，被告還押候判。



案情指，案發日早上約8至9時，3名內地女子吳伯弟、劉文聯及張軒娣（事發時50及54歲）於深水埗近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊晨運，另1名57歲事主林琼琼當時亦在附近晨運。



林晨運時發現被告已在附近約1小時，及至早上10時許，被告突然用生果刀插向林的背部兩次及頸部1次，林即時血流如注及高呼求救。另名3名事主見狀逃走，惟遭被告追截及分別用刀插傷頸、腹部、背及肩，被告隨即往大埔道方向逃走。



現場1名男晨運客目擊林遇襲經過，遂立即報警，警方到場後於事發地點300米外近行人路位置，尋回20厘米長染血生果刀，4名傷者送院救治。



警方翻查閉路電視片段後，發現被告居於油麻地一青年宿舍，並把被告處於通緝名單。案發後兩天，被告經深圳灣入境時被捕，警誡下被告保持緘默。



同日被告替警方進行錄影會面，被告警誡下稱於國慶日持雙程證來港，兩天後於超市購買生果刀圖自殺。惟多次自殺不遂，被告遂萌襲擊他人念頭，並試圖尋找目標。被告稱案發前曾獨自到案發現場，並想過施襲，但最終沒有勇氣。



被告稱與4名事主素未謀面及無仇無怨，只是隨機挑選。被告估計襲擊後可被判監，認為殺死4名女士可被判死刑，但他知道香港沒有死刑，遂打算殺人後返回內地，望被判死刑。



被告稱案發日原打算留在現場等候警方到場，惟因太驚慌而逃走，並棄掉涉案生果刀。被告指曾乘的士到附近公廁清洗傷口，之後乘東鐵到羅湖站，並向警員表示遺失雙程證，警方告知可使用護照出境，被告遂返回青年宿舍取護照後，再到羅湖出境。



被告稱返回內地後曾染髮，並致電內地公安表示自首，惟對方稱他在港犯事，不能在內地被捕。



4名事主事發後分別送院治理，各人的頸、背、胸、肩、手及下巴均分別有受傷，吳出院後再因腦積水入院，張的腰椎則須進行支撐手術，3名內地女事主現時毋須再覆診。據了解，3人已返回內地。



至於林則本患有焦慮症，事後認為是鄰居派陌生人向她施襲，事後失眠及有妄想，並患創傷後遺症，須處方藥物及跟進。



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記者：林育慧