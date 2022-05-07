【母親節】乳癌化療期再染新冠撐過痛楚 媽媽：只想三代同堂樂聚天倫
第五波疫情分隔了多少親人，甚至生離死別亦未可好好道別，今年母親節，重聚或是不少人的願望。63歲世英去年確診乳癌後，今年不幸染疫，化療及染疫出現徵狀的不適，令她飽受煎熬，最難過是當時懷孕近9個月的女兒，得知母親染疫後更憂心得哭成淚人。今年的母親節，她們最希望疫情過去，早日重聚是最大心願。
63歲黃世英去年11月底因摸到乳房有硬塊，求醫後確診乳癌第二期，之後接受左邊乳房切除手術，今年1月開始接受化療，她當時曾與香港乳癌基金會分享心情：
初時很愕然，當獨處時，回想起十年前因喪親，以及經壓力，影響我嘅情緒，令家人好擔心。今次希望自己能夠承受到，加上有信仰嘅支持，感到自己不是獨行，心得安慰。
世英經過基金會乳癌支援中心資深護士跟進其病況，又邀請她加入「同路人小組」，讓她了解更多乳癌知識，基金會又配對了康復者「義工姊妹」，平日與她分擔煩惱，在與乳癌搏鬥之際，世英在2月18日完成第二次化療後，於2月24日因所居大廈被列為強制檢測大廈，她接受檢測才知染疫，當時醫療資源緊張，她只能在家隔離。
她說慶幸本身已接種兩針新冠疫苗，新冠病情相對輕，但亦有喉嚨痛，流鼻水及咳嗽，特別是喉嚨劇痛，進食時疼痛難耐，加上化療藥的副作用令她胃部不適，難以入睡。好不容易捱過難受的11天，新冠病徵逐漸消退，3月6日檢測結果轉陰性，可以繼續打化療針。
不過抗癌及抗疫的路上，世英的家人都十分擔心，當中包括長女天慰，2月得悉媽媽染疫後情緒崩潰。
自己當時懷孕近九個月，而疫情嚴重，不方便外出，一想到不能探望、買物資送給在家隔離的媽媽，心裡非常擔憂，睇唔到佢幾辛苦，我又大住肚，嗰日喊咗一個朝早，覺得好無助，世界好worse（糟糕），公立醫院冇晒資源。
她說當時只可以由視像方式支持媽媽，參加了香港乳癌基金會乳癌支援中心的家庭支援小組，了解乳癌的治療程序、飲食貼士、公私營醫院的乳癌患者跟進服務的分別，幫助到她們一家安排往後的醫治計劃。
世英現時仍在化療的階段，未能與兩名女兒、孫仔孫女見面慶祝母親節，但可視像通訊，她表示也許是上天叮囑她要好好休息。
惟望疫情快過，我盡快康復，便可與家人三代同堂，樂聚天倫。
她自己作為母親，亦希望女兒關注自己的健康，鼓勵她們定期做乳健檢查。世英女兒天慰則坦言，自己當上新手媽媽後，更明白為人母的感受：
小朋友鼻塞都好大件事，當年媽咪都係咁樣照顧我哋。以前去旅行、去玩，唔會打電話返屋企，但而家一星期都有一兩次。
雖然新冠疫情令家人聚首並不容易，但她說無阻家人之間的關顧，希望大家都在這個表達心意的季節，對身邊的家人關心問候多一點。。
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責任編輯：伍瑋瑋