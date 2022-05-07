【母親節】乳癌化療期再染新冠撐過痛楚　媽媽：只想三代同堂樂聚天倫

▲ 世英（左三）早前探望長女天慰（左二）及孫仔。（香港乳癌基金會提供）

第五波疫情分隔了多少親人，甚至生離死別亦未可好好道別，​​​​​​今年母親節，重聚或是不少人的願望。63歲世英去年確診乳癌後，今年不幸染疫，化療及染疫出現徵狀的不適，令她飽受煎熬，最難過是當時懷孕近9個月的女兒，得知母親染疫後更憂心得哭成淚人。今年的母親節，她們最希望疫情過去，早日重聚是最大心願。

63歲黃世英去年11月底因摸到乳房有硬塊，求醫後確診乳癌第二期，之後接受左邊乳房切除手術，今年1月開始接受化療，她當時曾與香港乳癌基金會分享心情：

初時很愕然，當獨處時，回想起十年前因喪親，以及經壓力，影響我嘅情緒，令家人好擔心。今次希望自己能夠承受到，加上有信仰嘅支持，感到自己不是獨行，心得安慰。

世英經過基金會乳癌支援中心資深護士跟進其病況，又邀請她加入「同路人小組」，讓她了解更多乳癌知識，基金會又配對了康復者「義工姊妹」，平日與她分擔煩惱，在與乳癌搏鬥之際，世英在2月18日完成第二次化療後，於2月24日因所居大廈被列為強制檢測大廈，她接受檢測才知染疫，當時醫療資源緊張，她只能在家隔離。



▲ 世英日常生活照片。（香港乳癌基金會提供圖片）

▲ 香港乳癌基金會的健康服務主任為患者和康復者進行淋巴水腫指數測量。（香港乳癌基金會提供圖片）

▲ 香港乳癌基金會的部分患者支援服務改以網上形式進行。（香港乳癌基金會提供圖片）

▲ 世英正在康復中。（香港乳癌基金會提供圖片）

她說慶幸本身已接種兩針新冠疫苗，新冠病情相對輕，但亦有喉嚨痛，流鼻水及咳嗽，特別是喉嚨劇痛，進食時疼痛難耐，加上化療藥的副作用令她胃部不適，難以入睡。好不容易捱過難受的11天，新冠病徵逐漸消退，3月6日檢測結果轉陰性，可以繼續打化療針。

不過抗癌及抗疫的路上，世英的家人都十分擔心，當中包括長女天慰，2月得悉媽媽染疫後情緒崩潰。

自己當時懷孕近九個月，而疫情嚴重，不方便外出，一想到不能探望、買物資送給在家隔離的媽媽，心裡非常擔憂，睇唔到佢幾辛苦，我又大住肚，嗰日喊咗一個朝早，覺得好無助，世界好worse（糟糕），公立醫院冇晒資源。

她說當時只可以由視像方式支持媽媽，參加了香港乳癌基金會乳癌支援中心的家庭支援小組，了解乳癌的治療程序、飲食貼士、公私營醫院的乳癌患者跟進服務的分別，幫助到她們一家安排往後的醫治計劃。

世英現時仍在化療的階段，未能與兩名女兒、孫仔孫女見面慶祝母親節，但可視像通訊，她表示也許是上天叮囑她要好好休息。

惟望疫情快過，我盡快康復，便可與家人三代同堂，樂聚天倫。

她自己作為母親，亦希望女兒關注自己的健康，鼓勵她們定期做乳健檢查。世英女兒天慰則坦言，自己當上新手媽媽後，更明白為人母的感受：

小朋友鼻塞都好大件事，當年媽咪都係咁樣照顧我哋。以前去旅行、去玩，唔會打電話返屋企，但而家一星期都有一兩次。

雖然新冠疫情令家人聚首並不容易，但她說無阻家人之間的關顧，希望大家都在這個表達心意的季節，對身邊的家人關心問候多一點。。

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責任編輯：伍瑋瑋