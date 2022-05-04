【IB攻略】IB生物科專家教備戰期末考試　按課題操練試卷更有效率

▲ 生物科專家教如何備戰IB期末考試。（iStock圖片）

近來筆者收到不少Year one 同學的求助，查詢如何能更好地應付期末考試。這次筆者請來HKExcel資深生物科專家 Karina 為各位Year one同學分析目前的狀況。

了解自己的進度

因疫情緣故，2021和2022 年應考的同學們考試內容上有所刪減，不用應考試卷三（Option），而2023 年應考的同學們考試範圍就沒有刪減了，即除了核心內容部分（SL: 共6個課題； HL：共12個課題）外，還要應考選修單元（試卷三）。

最近與各Year 1同學們備試時，發現各個學校進度不一，有個別學校的Bio HL 班別已完成逾70%核心內容，而有些只完成約30%。

最新影片：

想知道自己進度如何，可以下載「IB Biology Guide」查看自己到底已完成多少個課題，以單元一為例，內有六個小分題，所以SL部分共有34個小分題，而HL部分則有51個小分題。

筆者認為，一般期末考試，達到完成約60%核心內容會比較理想，因為還有選修單元和IA （internal assessment）需要完成。

如果同學們有感自己學校的教學進度稍慢，期末考試後就該好好把握暑假時間，多預習幾個課題，因為根據以往同學反映，進度稍慢的學校在暑假後會將教學進度突然加速，往往同學們未有足夠時間消化課題，就要測驗了。

如何準備期末考試

首先，同學們要弄清楚有那些課題納入期末考試範圍，有不少學校的教學並非順著課題的次序，例如上學期完成了Topic 2 的2.1-2.7，但並沒有教2.8 （photosynthesis）和2.9(respiration)，就已前往下一個課題。

筆者建議同學查看「IB Biology Guide」列出的要求溫習考試範圍內的課題。

溫習後，就要嘗試把知識應用出來，進行操卷階段。由於同學們並未完成整個核心課題，所以筆者建議操練時要用by-topic past paper，以測試自己是否對該課題有充足的理解，如果直接以整份pastpaper 操練，還要自己花時間判斷該題目是否在已學的範圍內，十分低效、耗時。

最後，希望藉着這次分享能讓各Year one同學對自己的IB Bio 學習有更全面的安排和打算，好好利用這一年備試來年5月的公開考試。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD