【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】

▲ 邱淑貞長女沈月傳簽韓國經理人公司，以藝名Ayla出道。

90年代性感女神邱淑貞的長女沈月，餅印靚樣遺傳媽媽優良基因，被封為「最美星二代」。年僅20歲的沈月早獲各大品牌睇中成寵兒，不時獲邀出席時尚活動。沈月早前已飛到韓國，適逢首爾時裝周近日舉行，她獲邀成為座上客坐頭排睇騷，並且頻頻出席多個品牌活動，與多位份量十足韓星同場。

最新影片推介：陳山聰專訪

沈月在社交平台上載時裝周及活動相片，見她與多位藝人合照留影，當中包括EXO成員世勳、Super Junior成員金希澈、人氣模特兒Irene Kim等，她更Tag上對方表示高興遇見他們，可見關係融洽。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

免跟內地女星撞名

原來沈月已逗留在韓國超過兩個月，因此有傳與韓國經理人公司簽約，即將以藝名「Ayla」在當地正式出道做藝人。其實早於2月她已宣布改名發展演藝事業，由於與內地女星沈月撞名，寧棄用本名改藝名為「Ayla」。

她解釋新名代表着「Adventure（冒險）」、「Youthquake（年輕覺醒）」、「Love（愛）」及「A little bit of creativity（一點創意）」的意思，希望藉名字讓她展開人生的新一頁。而韓國傳媒亦以「Ayla（아이라）」稱呼她，看來出道之說似屠屠！

▼ 點擊圖片放大 +12 +11