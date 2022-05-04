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【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】

娛樂 13:39 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

邱淑貞長女沈月傳簽韓國經理人公司，以藝名Ayla出道。

90年代性感女神邱淑貞的長女沈月，餅印靚樣遺傳媽媽優良基因，被封為「最美星二代」。年僅20歲的沈月早獲各大品牌睇中成寵兒，不時獲邀出席時尚活動。沈月早前已飛到韓國，適逢首爾時裝周近日舉行，她獲邀成為座上客坐頭排睇騷，並且頻頻出席多個品牌活動，與多位份量十足韓星同場。

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沈月在社交平台上載時裝周及活動相片，見她與多位藝人合照留影，當中包括EXO成員世勳、Super Junior成員金希澈、人氣模特兒Irene Kim等，她更Tag上對方表示高興遇見他們，可見關係融洽。

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免跟內地女星撞名

原來沈月已逗留在韓國超過兩個月，因此有傳與韓國經理人公司簽約，即將以藝名「Ayla」在當地正式出道做藝人。其實早於2月她已宣布改名發展演藝事業，由於與內地女星沈月撞名，寧棄用本名改藝名為「Ayla」。

她解釋新名代表着「Adventure（冒險）」、「Youthquake（年輕覺醒）」、「Love（愛）」及「A little bit of creativity（一點創意）」的意思，希望藉名字讓她展開人生的新一頁。而韓國傳媒亦以「Ayla（아이라）」稱呼她，看來出道之說似屠屠！

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撰文 : TOPick柴犬出動

沈月 邱淑貞 娛樂人物職業 演員 星二代 時尚 模特兒 時裝服飾 首爾 南韓

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