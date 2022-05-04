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【脂肪肝】全港100萬人有脂肪肝　營養師教飲食宜忌避免演變肝癌

15:37 2022/05/04

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脂肪肝可演變為肝硬化及肝癌

脂肪肝問題愈來愈普遍，有年輕化趨勢，而且並非肥胖人士才會患上。香港中文大學過去一項普查發現，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾受訪表示，許多脂肪肝病例也沒任何徵狀，部份人會感到肝臟位置不適。她分享患者可如何透過調整飲食、做運動來改善脂肪肝問題，避免惡化，演變為肝硬化甚至肝癌。

最新影片推介：

脂肪肝分兩類　可演變為肝硬化肝癌

Gloria早前接受TOPick訪問時表示，脂肪肝大致分為以下2類：

  • 酒精性脂肪肝：成因是飲酒過度。
  • 非酒精性脂肪肝：二型糖尿病、高血壓、高膽固醇、超重和50歲以上人士均會較高機會患上脂肪肝。

她續指，脂肪肝發炎會令肝臟受損及形成纖維組織。若持續發炎，會令肝臟無法癒合及滿佈疤痕，嚴重時更會導致肝硬化，繼而進展為肝癌。

脂肪肝病徵

Gloria指，許多脂肪肝病例也沒任何徵狀，尤其輕微患者，更特別難察覺。不過，患者或會覺疲倦或感覺肝臟位置疼痛或不適，即身體右側肋骨對下處。疼痛是因為太多脂肪積聚，令肝臟膨脹，導致肝臟表面的敏感膜層拉伸所致。

若脂肪肝病情惡化，肝臟或會出現疤痕並漸漸硬化。肝硬化患者或會出現以下徵狀：

  • 腹部隆脹
  • 嘔吐、食慾下降
  • 虛弱及肌肉乏力
  • 眼和皮膚泛黃（黃疸）

飲食＋運動貼士

Gloria表示，患者可調整飲食、做運動，藉此改善脂肪肝問題。相關建議如下：

飲食方面（有5大重點）：

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其他方面：

1. 維持健康體重，不宜過急減磅：過急減磅會對肝臟造成負荷，應每星期減大約0.5至1公斤，減去約10%體重已對肝臟健康有益處，當然最理想是減至理想體重。

2. 增加運動量：建議每周進行5-7次、每次30分鐘的有氧運動，以及兩次阻力訓練。

4類食物改善脂肪肝

Gloria受訪表示，有4類食物適適合脂肪肝患者，改善病情：

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責任編輯：黃泳欣

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