▲ 《奇異博士2:失控多元宇宙》在加州舉行首映禮。

Marvel Studios超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)在今日(5月4日)上映,影片日前在加州舉行首映禮。

導演森雷美(Sam Raimi)率一眾演員班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、黃凱旋(Benedict Wong) 、蘇芝奧高美絲((Xochitl Gomez)、麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)等,亦有盛裝出席行紅地氈。

當中「紅女巫」伊莉莎伯奧遜身穿「中門大開」的黑色套裝,盡展好身材成全場焦點。

香港Marvel迷為先睹為快爭取在今日內看《奇異博士2:失控多元宇宙》,令多個場次都爆滿,而且網迷亦在社交平台呼籲不要劇透。

