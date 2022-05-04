【消費券1萬】港鐵商場推出消費多重連環賞　5月消費最高享$5,500回贈+5倍積分

▲ 港鐵商場推出消費連環賞，憑指定消費即享多重獎賞。（港鐵提供）

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，趁消費券推出消費連環賞，送出總值超過一千萬元港鐵商場電子優惠券，並與支付寶香港及八達通合作，為顧客帶來多重折扣優惠。

1. 5月加碼獎賞︰

MTR Mobile登記用戶由即日起至5月19日期間，於指定港鐵商場內，單一消費滿$2,500，即送$500港鐵商場電子優惠券，每人最多可享此優惠3次。單一消費滿$20,000，即送$4,000港鐵商場電子優惠券，每人最多可享此優惠一次，最高可賺$5,500。

2. 一Click即搶快閃禮遇︰

由即日起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile App，即有機會獲得港鐵商場電子優惠券，包括40,000張港鐵商場$100指定類別，以及2,000張港鐵商場$500時裝及美容類別電子優惠券。數量有限，先搶先得。

▲ 睇戲免費泊車優惠， 專享高達3小時免費泊車。（港鐵提供）

3. 假日限定5倍FUN︰

MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶，以電子貨幣消費滿$200，即享5倍積分，一次消費即獲多倍積分，盡享消費購物樂趣。

4. 睇戲免費泊車優惠︰

隨著戲院重開，港鐵商場更推出睇戲免費泊車優惠。顧客於德福廣場及青衣城逢星期一至五（公眾假期除外）憑即日戲票2張，即可享2小時免費泊車。於PopCorn逢星期一至日憑即日戲票1張，即可享2小時免費泊車。於The LOHAS康城憑即日戲票2張，更可享3小時免費泊車。

記者︰黃依情