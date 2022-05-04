【印度神童】父母疑重金造神被斥「全家騙子」　阿南德否認是富二代買神童獎

▲ 「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）被指其實是一名富二代，是父母砸重金造神。

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）過去多次預言全球大事巧合成真，包括2019年預言2020年爆發新冠肺炎疫情，因而聲名大噪。不過，近日有印度媒體追查後發現，現年15歲的阿南德其實是一名富二代，父母家底雄厚，並砸重金宣傳兒子造神，更直指全家都是騙子。

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印度媒體《BLTIZ》最近起底阿南德一家，指阿南德出生於2006年，7歲開始在印度寺廟學習梵語，8歲就可背誦印度教聖典《薄伽梵歌》的300條詩句，到10歲起學習印度吠陀占星術（Vedic Astrology）。

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阿南德於7歲便開設YouTube頻道，初期內容多為背誦經文，後來他邀請妹妹一起唱歌跳舞，可見他們的表達能力強。至3年前他開始拍攝一系列預言影片，包括經濟、疫情、戰爭等預言多次命中而爆紅至今，現在他每次拍片開金口預言都是全球焦點，並迅速被網民瘋傳。

▲ 阿南德於2020年獲頒「神童獎」，報道指這個獎可以用錢買。（影片截圖）

IT爸爸帶妻兒周遊列國

阿南德因2020年一部預言疫情的影片，引起全球矚目，甚至帶挈他獲頒號稱有全球公信力的「GCPA神童獎」。不過印媒《BLTIZ》揭露，頒獎機構GCPA只是民間團體，欠缺公信力，而且可以「花錢買獎」；報道亦直指阿南德的父母砸重金安排媒體採訪兒子，又落廣告宣傳以催谷其人氣，報道直斥「全家是騙子」。

查實印媒《班加羅爾鏡報》（Bangalore Mirror）早於2013年曾揭開阿南德的身世，「印度神童」家境雄厚，爸爸是一名IT工程師，常因工作關係帶同媽媽、他和妹妹一家四口到德國、澳洲、加拿大等國家生活，因此阿南德也熟悉德文。阿南德媽媽更曾大讚兒子天生異稟，未上幼稚園就能分辨各國國旗，學習能力極高，甚至能流利使用英語、梵文和德文。

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開設占星生意收費

據了解，阿南德至今以「天文學家」、「占星學家」自稱，並未成為宗教、神明轉世等代言人，他也將印度占星術當成生意，個人占星每30分鐘收費1.6萬盧比（約1,640港元）、商業團體則收取每45分鐘2.5萬盧比（約2,560港元），且留言評價不錯，未傳出過任何法律糾紛。

《BLTIZ》的報道獲全球多家媒體轉載，並成為網上熱話。阿南德的發言人回應傳媒查詢時駁斥，指他們從來沒有向任何媒體付款，也不需要為追求名聲而做宣傳；發言人指阿南德一直辛勤工作，批評相關報道是污衊阿南德的聲譽，要求有關媒體道歉，否則將採取法律行動。

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責任編輯︰王明芳