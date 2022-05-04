【開心速遞】曹永廉亮相《愛‧回家》演貪錢佬　不介意玩自嘲「Forever Cheap 」

▲ 曹永廉玩自嘲？

TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》向來深受觀眾歡迎，昨晚（5月3日）播出的一集，竟然有曹永廉亮相。劇中他飾演熊家的鄰居陳生的弟弟陳永廉 ，指他因失業，前來投靠哥哥，及後卻被陳生趕出家門。

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曹永廉劇中玩自嘲

熊樹根（劉丹飾）等人為永廉找陳生理論，陳生數落永廉的種種不是，與弟弟各執一詞，堅決不肯收留永廉。最終他們想盡方法讓永廉回家，更得知陳生對永廉頤指氣使，對其遭遇更表同情，決定讓他到速熊工作。樹根處處關照永廉，永廉卻另有盤算。



而且劇中他被哥哥陳生數落臭史，說他白食白住，最過份是「手腳唔乾淨」，偷了其一千蚊。難怪陳生大罵他：「阿爸真係無改錯你個名呀，Forever Cheap （永廉）。」曹永廉即嬲爆反擊：「喂喂喂，鬧還鬧呀吓，你唔好講我花名呀！」就是因為這句「Forever Cheap（永廉）」，引起網民熱烈討論，更指猜不到他會在劇中玩自嘲，果然是玩得之人。

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兩年收入大減

曹永廉早前接受媒體訪問時形容近兩年「坐食山崩」，留港幾乎零外快，收入少了近7成，故決定北上發展。

有指他初步計劃先「落戶」廣州，亦已找當地友人幫手找屋，預計此行至少逗留數月至半年。原定計劃3月起行的他，奈何碰上第5波疫情來勢洶洶，令其有份參演的新劇《破毒強人》拍攝進度受阻，故令其計劃延後。難怪不少網民指今次他驚喜亮相《愛‧回家》，未知是否是長駐角色還是客串呢？