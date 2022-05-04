【街市亂象】買25蚊豬肉不滿檔販切多7蚊　港男拒買反被檔主嘲：食唔起唔好食

近年新鮮豬肉價格越來越貴，要買到「平靚正」的豬肉絕非易事。有男網民近日在寶琳街巿買豬肉時，本要求買25元份量豬肉，詎料檔販卻切下32元豬肉，比預期份量多近3成。該港男隨即拒絕。惟檔主卻大為不滿，再次切出25元豬肉後「大力掟畀我」，又嘲諷「男人老狗，食唔起就唔好食」。

帖文一出即引起網民熱議。有人認為，切豬肉很難準確切出預期的份量，是港男太小器。不過，也有人支持發文者，指檔主切多的份量，比顧客原本想要的多太多。有人亦直指，許多檔販都不老實，經常故意切多，「屈你買多啲，好乞人憎！」

有男網民在Facebook專頁「將軍澳主場」發文，指其在寶琳街巿某豬肉檔買豬肉時，「買25元豬肉，佢（檔主）一切就要我32元。我當然不要。」他又指，該檔主早有前科，「這檔我都不是第一次這樣。」

最後檔主雖然依照顧客指示，切除多餘份量，但態度相當惡劣，「佢切返之後包好，就大力掟畀我，仲話我男人老九（狗）。食唔起就冇x食。」港男不忿，反諷對方「只怪佢刀法不好」。

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帖文下不少網民都留言討論，有人認為，「佢態度係差， 但老實講佢隻手唔係把秤， 又點能夠咁準確， 差幾蚊就由佢啦， 無謂搵交嗌. 而家豬肉貴， 切多忽肉可能就已經好大上落. 個個都要咁精準豬肉佬咪成枱都係碎肉」。亦有網民嘲笑該港男斤斤計較，「真係好怕啲咁計較嘅男人」。

不過，更多網民就指出檔主不合理，「無啦切多30%」；「不是10元8元問題，最大問題係態度」。

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此外，也有人指出，豬肉檔故意切多份量，迫使顧客因不好意思拒絕而購買的的亂象，一直都十分常見，「試過叫佢切50夠膽死切到98蚊」；「10個街市賣野既人都系甘，屈你買多啲，系好乞人憎」；「（肉檔）擺明就博懵」；「正常師傅叻嘅，真係可以要幾多切幾多」。有網民直斥「認同檔主嗰啲人， 價值觀扭曲曬，佢地都奴性重得幾緊要， 自尊會唔會低到有啲過份？」。