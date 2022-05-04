【靚太安樂窩】公司茶水間藏發霉雞蛋+過年年糕　Jeremy處理無盡電線：I.T部真係好恐怖

▲ 《GO！執！事務所》主持人到訪上司的美容公司辨公室，幫助收拾雜物。

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》。最新一集「連鎖美容集團」到訪了美容集團的辨公室及旗艦店，進行一系列執拾及大分類，希望可以還原原有空間，增加同事的生產力。

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今集，主持人們去了上市美容公司的4000呎辨公室「執屋」，上市集團市場經理YANDY指公司有大量物資在辨公室，走廊、通道位置都放滿雜物令走動及儲物空間不足，同事出入亦不方便，令同事找東西時會不知道東西放在哪裡，生產力下降！

▲ 上市集團市場經理 YANDY。（圖片來源：影片截圖）

工作書桌「七寶」

阿正及Jan Jan首先處理YANDY的工作房間，由於房間比較整潔，他們只好把沒用的紙回收。而Jan Jan亦分享了工作房間的「七寶」，保證可以風生水起，改善氣場。當中包括：電腦（代表工作）、電話（代表人脈）、盆栽（代表機會，有生氣）、知識性書本、家庭照（代表健康，一家人齊齊整整的意思）、愛情照或自己的照片以及枱燈（代表光明、榮譽，代表人的名聲）。

貨物堆積如山

到了接待處，可見貨物堆積如山，會容易被絆倒，有安全隱患。Jan Jan指：

接待處如同人的面子一樣，屬於第一眼的感覺，絕對不可以把貨物堆積。

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阿橙建議用小容器作為抽屜的間隔，把文具分類，循環再用，把每格抽屜訂立主題如文具、包裝物品、速遞物品等。

Jan Jan建議接待處最好放真花，因為假花會影響愛情運及人際關係，如果想令生意更好，可以放一杯茶及糖果，令客人更開心。Jan Jan推介普洱、日本綠茶、香茅茶都有助安寧怡神,舒緩壓力，令人放鬆及鎮靜。糖果方面, 最好是選擇天然蜂蜜糖，除了潤喉作用, 蜜蜂的能量十分好, 象徵勤力、團結 能令人舒緩壓力、改善情緒，能量更好。

重災區：資訊科技部無盡電線

收拾好接待處後，他們就要面對重災區：資訊科技部的存放區！三位主持人，Jeremy、Jan Jan及阿正處理不同的電線，看到無盡的電線，三位表示很需要阿橙！阿正表示電線難以分類，「我淨係識USB線，電話線同上網線到而家都唔知係咪同一條，我唔明大家點解分到，對於我黎講係惡夢！」

I.T.部真係好恐怖！

Jeremy還笑言懷疑阿正的工作能力，後來Jeremy發現一大束「樹根」電線，沒有阿橙的幫忙，又要收拾過百條電線，他不禁表示「我好崩潰呀。」最後還發現一大箱無止境的電線圈套需要處理，一眾主持人立即「跌曬WATT」。

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收拾期間主持人提示大家，回收紙箱時，記得要撕走膠紙。如有「回收小型電器」包括：小型電器如熨斗、電飯煲、焗爐等，可到「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」進行回收。建議大家要定期收拾地方，最後他們還用了很多箱子做分類，以及貼上標籤。YANDY表示十分滿意，因為收拾的空間可以讓他們五人站在一起。

發霉雞蛋＋過期年糕

▲ Jeremy好奇聞發霉雞蛋的味道。（圖片來源：影片截圖）

最後，他們還要到「終極大佬」——旺角旗艦店收拾員工茶水間以及休息室，YANDY指旗艦店的茶水間面積比較大，當中有很多瑣碎東西，比電線還要多，不過一眾主持人都表示：

相對I.T.部，茶水間其實沒什麼大不了，很小事！

由於受到疫情影響，雪櫃有很多過期食品包括年糕，以及發霉和已壞掉的雞蛋。他們更猜拳，決定輸的人要把發霉的蛋丟掉，結果Jeremy輸了，把發霉丟掉之餘，還「聞臭蛋」！另外JAN JAN亦輸了第二局的猜拳，要把盛載發霉蛋的飯盒清潔好。

阿正亦提示大家可以將物品標示所屬的人名，方便追查，減少浪費，可以在對應區域可以找到自己的物品。把東西分類及存放後，他們到了員工休息室，把海景變成廁紙景的地方收拾好，把東西放進櫃內，完成整個執拾行動！

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執屋貼士

1.宜在較大的存物空間加設收納格，例如櫃桶中放小型容器，可以增加收納空間。

2.不宜把雜物堆積在主要通道，客易造成危險。

3.不宜打印不必要的文件，應利用電子郵件等形成發放邀請信、通告、最新活動資料等等，以做到源頭減廢。

4.宜將單面打印的紙張以及全新紙張分置於影印機的不同紙盤，以鼓勵員工重用只用過一面的紙張作打印或影印，以減少紙張用量，源頭減廢。

5.宜將茶水間的物品分門別類擺放整齊，方便管理，食物何時過期都一清二楚。

6.電線應該捲好並分類擺放，不宜雜亂堆積，無用的電線亦應該將其帶到社區回收點，分類回收。

7.不宜將私人物件混亂擺放，例如休息區的私人物件應該放在自己的專屬位置，就不會混亂空間氣場，又可以保持公共地方整潔。

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