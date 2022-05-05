【母親節2022】母親節讓媽媽戴住歡樂時光　一文盡看女裝奢華腕錶熱選

▲ 母親節送給媽媽的奢華選擇。

人愈大，愈拜服母親之能耐。易地而處，能抵抗潮物的萬誘，把一生血汗錢花在兒女身上，你真的相信她們不懂香奈兒的高貴而拿《愛回家》常提起的「Channel」嗎？趁慶祝地表最強的母親的日子臨近，今年就給自己一個聊表心意的時刻吧！

今年母親節，感恩香港政府體諒母親大人愛一家人齊齊整整慶祝的熱鬧，終於放寬堂食限制人數至一枱8人。在這能普天同慶母親節的大日子，應該加大力度送一份厚禮，筆者分享點點時計給廣大子女們。揀錶作年度母親節禮物，讓她知你時時刻刻把她掛在心上；何況到長大後榮升父母級時，便體會節日跟紀念日一樣，起初很雀躍去盼望，到發現慢慢像倒數，明白母愛是邊行邊珍惜的道理，無驚無險又過一年已是萬幸呢！

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折現不是禮物

又，若你記得，全球首富Tesla行政總裁Elon Musk（馬斯克）去年因打算送Dogecoin（狗狗幣）作母親節禮物，給母親Maye Musk一句：「我很期待收到我的母親節禮物，我只希望不是狗狗幣。」一言既出，弄至狗狗幣當日下跌35%，這世界級的反面教材，就知道不能小覷母親節禮物。

▲ 今年全球首富醒水了，帶阿媽出席Met Gala先預祝母親節！（圖片：品牌提供）

言下之意，折現不是禮物，只因Maye Musk在41歲時拒絕家暴毅然離婚，作為單親媽媽獨自湊大三個小孩的她，曾拋下一句：「如果你抱持良好態度、訂定計劃並勇於冒險，就算登上火星也不是問題。」，我們今天才見證到Elon Musk能成為全世界首富。

▲ Maye Musk70歲生日，她在其社交平台發布一家四口的家庭照片，對她來說齊齊整整已是「Lucky Mom」。（圖片：IG@mayemusk）

Maye Musk經常被很多上了年紀的女士問到：「怎樣才可以老得好看？」她這樣回答：「你要跟着時尚來改變自己的打扮，例如在 60 年代，你會經常戴假眼睫毛，但現在的打扮趨勢是崇尚自然。如果你仍然停留在之前的潮流打扮，那麼你看起來就會很老。就算我現在長有一頭白髮，我還是要定期修剪以確保髮型時尚好看。」

就如她的育兒心得，是教懂小朋友懂禮貌就好，「讓他們決定自己做甚麼。」此文也一樣，決定送甚麼母親節禮物其實隨你，只因由你送上，就算怎樣她都會歡喜的。

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記者：黃鑑江