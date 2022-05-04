【After Class】Chantel添齡化身Miss拍廣告　15歲姚焯菲戒可愛扮老師圓兒時夢

▲ 姚焯菲化身老師造型拍攝廣告。

女子組合After Class成員姚焯菲（Chantel）一直人氣高企，亦深受廣告商喜愛，早前Chantel為拍廣告，暫且放下中學生的身份，化身四眼Miss演繹廣告，讓一直想當老師的她一圓兒時夢想，15歲的Chantel為扮老師要戒掉可愛，她說：「要釋放出專業有說服力的氣場。」



繼年初的「Phone利是」後，姚焯菲再次為中銀香港的BoC Pay流動支付應用程式拍攝宣傳影片，今次更首度以老師造型主持「菲常好PAY教室」，配合BoC Pay獲香港特區政府甄選為第二階段「電子消費券計劃」儲值支付工具之一展開宣傳。

【聲夢傳奇】Chantel姚焯菲曾有選美夢 Yumi鍾柔美獲親朋支持選港姐

▲ 姚焯菲以老師造型拍攝廣告。（大會提供）

在「菲常好PAY教室」宣傳片中，Chantel首次破天荒「添齡」化身Miss Yiu，主持「菲常好PAY教室」，教大家下載BoC Pay流動支付應用程式。

最新影片推介：陳山聰專訪

首以老師形象示人

在劇集《青春本我》裡Chantel也是飾演學生，今次為扮老師，Chantel在造型上花了不少功夫，不但戴上眼鏡及縛上髮髻造型，更換上白粉紅間橫條連身裙，化身成為「Miss Yiu」。



對於首次以老師形象示人，Chantel表示相當有挑戰性：「這次的演出要以老師的造型示人，相當有挑戰性，平時大家記得我是After Class的成員，飾演乖乖的學生。今天我變身成為Miss Yiu，與大家說聲Good Morning Class。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

志願當老師

問到Chantel在片中的老師性格如何，她笑言：「我要飾演一位嚴謹但有親和力的老師，在拍攝過程盡量表現權威自信的一面。」

原來Chante志願之一是成為老師，她說：「小時候常在家中與妹妹玩老師學生的角色扮演遊戲，輪流做老師與學生。我和妹妹都爭相做老師一角，皆因覺得老師形象有權威，亦受人尊敬，現在估不到入行後，真的可以飾演這個老師的角色，都可說是夢想成真。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊 Chantel經理人丘梓謙被騷擾

Chantel夠孝順

Chantel近日密密接廣告，進帳不少的她十分乖女，打算孝敬母親：「我決定將今次廣告酬勞三分二儲起、三分一用作買母親節禮物和準備母親節大餐，希望她有一個難望的母親節。」

其實姚焯菲去年參加無綫音樂節目《聲夢傳奇》而入行，就讀宣道國際學校的她比賽期間仍要兼顧學業，更成校內風頭躉，去年聖誕，學校安排Chantel帶領一眾師生合唱團獻唱詩歌《Mary Did You Know》。