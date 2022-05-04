【食不下嚥】拆解開刀剝智慧齒迷思　孔德賢分享一次過剝4隻智慧齒經歷：第4日仍食唔到飯

▲ 早日康復！

俗語說牙痛慘過大病！智慧齒長在口腔最入的位置，難以清潔，容易引起蛀牙問題，一旦發炎腫痛便要找牙醫拔除，剝智慧齒過程恐怖，術後隨時痛到睡不安寧，而且手術費用高昂，如果一次過剝4隻更是難以想像！不過藝人孔德賢竟然挑戰極限，一次過剝掉4隻，事後他自嘲自己面腫到似巴斯光年，第4日都食唔到飯！

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他在社交網分享經歷，早在7年前大學時代看牙醫時，已經被勸喻盡早處理，但他當醫生的說話是耳邊風，繼續與智慧齒「幸福快樂生活下去」，結果7年後上排兩隻智慧齒因為長得太入而未能清潔，下面兩隻也打橫生，而且只生得一半，牙縫間積住細菌所以定期就會發炎，最後他把心一橫，下定決心去找牙醫剝牙。

▲ 一次過剝4隻。

事前他詢問朋友意見，很多人都說「通常最多一次過剝兩隻。」而當他到達牙醫診所時，醫生表示可以一次過剝4隻，他分享經歷時說剝牙過程不痛而且很快：

又大又粗嘅麻醉針，打咗6，7下，其實唔係咁痛，然後慢慢成個口就無晒感覺。只係聽到好大聲嘅電鋸聲同埋吸口水嘅聲，仲有感覺到牙醫好大好大力咁撬我啲牙，個種恐懼感，同做激光矯視差唔多，都係嚇到標冷汗。好彩個醫生出名手勢好（收費貴），10分鐘剝晒4隻，完全唔痛。

不過事後才是痛苦的開始，他表示做完手術離開時，姑娘就問他有沒有頭暈頭痛想嘔，他被要求不停吞口水，姑娘還提醒他要敷冰，否則會腫到似比卡超！不過孔德賢就覺得自己腫到似巴斯光年多點，他分享了幾張照片，跟剝牙後這4天的情況：

第一日個口麻痹晒，完全feel唔到任何嘢，好似無咗個嘴咁，個口擘唔大，只可以食到蛋糕仔，魚生，飲水都有啲困難。 第二日開始腫到好似含住啲嘢咁，個口依然擘唔開。全日都係食粥，同生果，連食菜同肉都要剪碎佢，好辛苦。但我就覺得似巴斯光年多過比卡超。 第三日好彩無再腫落去，個口開始擘開到，可以食到少少唔係流質嘅嘢。 今日第四日都係食唔到飯，未消腫，仲要個口生晒飛滋。開始轉左暖敷，增加血液循環快啲消腫。

為何剝智慧齒要開刀？

很多人聽到開刀兩個字就怕怕！據港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷指，智慧齒生長空間不足、生長不當，容易殘留食物殘渣、牙肉發炎，形成蛀牙或前面牙齒被蛀，患者輕則牙肉疼痛、腫脹不適，重則甚至發燒、嚴重感染，均建議患者需要剝掉智慧齒。如若患者的牙齒不能徒手弄鬆取出或鉗出，梁耀殷指出患者需要通過外科手術取出牙齒，牙醫首先會為患者局部麻醉，有需要時亦會全身麻醉，再把妨礙到牙齒的骨頭拿掉取出牙齒，待傷口縮小後，牙醫才會將傷口縫合。

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責任編輯:王明芳