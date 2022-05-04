【長者快測】當局稱派測試套裝近200萬份　向長者提供快測套裝至本月底

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政府今日（4日）表示，鼓勵長者不時進行新冠病毒檢測，截至本月2日，經相關途徑派發的測試套裝已接近200萬份，會繼續經由各長者服務單位向長者提供測試套裝，直至5月底。

當局指，下列服務單位會繼續向60歲或以上長者，包括會員及非會員，免費提供測試套裝，長者必須親身索取，並隨身攜帶可證明年齡的文件，如：身分證明文件、長者咭或樂悠咭，以便查核之用。

有關服務單位

213間社會福利署資助的長者地區中心／長者鄰舍中心／長者活動中心

14間衞生署轄下長者健康中心

18間由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心（派發對象主要為求診人士）。

至於社署資助的長者日間護理中心／單位、綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊和長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位亦會向其60歲或以上的服務使用者免費提供測試套裝。

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責任編輯：余思嵐

