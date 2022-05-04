【東鐵過海】運輸署擬削8條隧巴班次　101、111等熱門線上榜【附削班列表】

▲ 運輸署擬削8條隧巴班次。（資料圖片）

港鐵東鐵綫過海段將於5月15日（日）通車，運輸署預計紅隧過海巴士客量將會減少，擬削減8條巴士線的班次，並在一個月內，分階段取消隧巴繁忙時段特別班次服務。

擬削減8條隧巴路線班次：

運輸署表示，隨著東鐵綫過海段將會通車，隧巴乘客 量將會減少，可以減少部份隧巴班次，包括101、104、109、111、111P、171、171A和171P線。

取消隧巴特別班次：

運輸署預計，隧巴繁忙時段特別班次客量將會大減，計劃視乎客量變化，在一個月內分階段取消相關服務。

會展站公共運輸交匯處設7條巴士線

運輸署預計，會展站將會成為新的交通樞紐，將設7條連接東區南區路線，乘客亦可於附近灣仔碼頭車站，乘搭另外4條行走東區走廊的巴士路線，包括720、722、780和788號線。

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記者：陳梓蔚