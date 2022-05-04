【死因研訊】北角校巴溜後撞斃5途人　死因庭展開研訊

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2018年北角發生車禍，校巴司機疑未有拉好手掣致溜後至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。死因庭今（4日）展開為期10天的研訊，死者家屬今分別作供，其中1名89歲男死者家屬指，死者原打算到事發地點購買雜貨，因店舖未有開張，死者一度離開現場，惟死者不久後再度折返，之後便遇上車禍。

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

5名死者家屬今分別作供，死者何玉珍兒子嚴海志作供稱，何於當天吃過午飯後，打算捐贈衣服予救生軍及與工人買菜，惟在途經熙和街選購雜貨時發生交通意外。警方其後告知嚴，其母在車禍現場死亡，嚴趕到現場了解情況。

死者梁洪女兒梁曦文作供稱，她相信其父於外出時發生意外。梁指，當日由於胞兄未能聯絡父親，她遂在北角警署查詢後，前往醫院並確認其父死於車禍。

死者陳瑞意女兒陳汝盈作供稱，當日其母約朋友飲茶後及改衣，惟行途熙和街後發生意外。陳父得知死者爽約後致電她，但電話由警員接聽。家人趕到醫院，死者經搶救後不治。

死者楊文根繼子梁顯然作供稱，死者行動正常，但外出時愛用拐杖，沒有不良嗜好，楊形容死者是好好先生。楊指死者當日在午飯後外出閒逛時遇上交通意外，送院後不治。

死者YIP WILLY的兒子葉忠賢作供稱，死者為印尼華僑，退休前曾於澳門賭場工作，退休後定居香港。葉指，死者膝蓋無力，外出時為免被人撞倒，會使用輪椅，但在家時行動自如。

葉續指，當日死者與長女及工人吃早飯後，打算前往熙和街雜貨店購物，但雜物店未有開張。死者長女先行離去，死者與工人不久後再到雜貨店購物，隨後遇上意外。

葉續指，他收到通知後立刻趕到現場，再到東區醫院。葉其後獲醫生告知，死者當時腦出血，骨髓內出血，右眼受傷及盤骨碎裂。葉指，死者經醫治後並無生命危險，惟至2019年1月6日情況惡化，同月8日離世。

死因庭今展開為期10天的研訊，預計傳召37名證人作供，明天（5日）將傳召5名證人，講述事發當日現場情況。死因裁判官為何俊堯，死因研訊主任為蔡詩敏，家屬未有律師代表。

聆訊明（5日）續。

記者：梁錦麟