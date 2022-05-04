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【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元

社會 15:01 2022/05/04

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尖沙咀發生盜竊案。(曾秋文攝)

尖沙咀發生盜竊案，女子兌換虛擬貨幣時遭男子禁固，且被騙值逾百萬港元比特幣。

事發在彌敦道36至44號商場，警方今日（4日）下午1時11分接報，指一名女子偕2名男友人與一名男子兌換虛擬貨幣，未料該名男子帶女事主到一間專營虛擬貨幣的店舖內，藉詞取得收取虛擬貨幣的網上連結後，把女事主困在店內，賊人盜取150萬元的虛擬貨幣後逃逸。

事主友人其後發現女事主離去多時未有回來，尋找到她後始知被盜取虛擬貨幣報警。警員接報到場，封鎖涉案店舖，翻看商場內閉路電視錄影片段，案件暫列作盜竊，交油尖警區刑事調查隊跟進。

女子兌換虛擬貨幣時遭男子禁固。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文
 

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