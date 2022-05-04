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【安心出行】政府推新版本安心出行　增支援「臨時疫苗通行證」功能

社會 14:55 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

政府今（4日）更新安心出行至3.2.2版本，新增支援臨時疫苗通行證功能。新版本在原有「電子針卡」、「醫學豁免證明書」及「康復紀錄」的選項外，增設「臨時疫苗通行證」。

「疫苗通行證」下，市民現時需要接種兩針疫苗方可進入食肆等表列處所，否則掃碼時二維碼會顯示為紅色，即「未有儲存接種紀錄」；惟近日有不少市民反映，就算已打齊兩針，甚至三針，進入處所掃碼時，二維碼均顯示為紅色。

資科辦回覆查詢時指，已分析異常情況及優化程式，期本周內推出更新版解決問題， 又提醒市民可嘗試再掃一次場地二維碼，或直接展示電子針卡二維碼，供處所掃描即可。

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記者：黃小冰

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