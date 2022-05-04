【長者安居】「一線通」推無線平安鐘　協會：完全可推行至檢疫酒店

▲ 長者安居協會行政總裁王虹虹。（袁澍攝）

長者居家安全一直引社會關注，為了緊貼時代進步及社會需求，「一線通平安鐘」於今日推出「無線平安鐘」，不僅不再需要連固定電話線，透過4G流動網絡提供24小時服務，更兼備藍牙遙控技術，大大提高了覆蓋面，在疫情下可以為用戶提供多一重保障。

早前資深藝人曾江在檢疫酒店倒斃，引發社會對檢疫酒店安全的問題。協會表示，新產品接駁方便，完全可以推行至隔離酒店。

長者安居協會行政總裁王虹虹指，流動通訊日益普及，香港固定電話的滲透率下降，截止2021月年12月為止只有78.26%，反而按人口計算流動服務用戶滲透率已達323.4%。長者安居協會因此推出無線運作模式，新款的「無線平安鐘」不需要家居固定電話線，打開產品插上火牛已經可以使用，不再需要師傅上門安裝。

新款的「無線平安鐘」透過4G流動網絡提供24小時服務，並兼具藍牙遙控基礎，覆蓋面積更廣。另外，產品還附帶遙控求助掣，在睡房、廚房、露台、天台都可以連結主機發出的求救訊號。產品設計輕巧，可以掛在頸上，另外防水效果達到IP65、IP66及IP68，沐浴、淋浴都可以掛在身上。此外，產品還具有緊急免提通話功能，讓24小時服務熱線中心在緊急關頭可以自動免提與用戶通話。

王表示，無線平安鐘已經突破用戶群，她認為可以令任何人生活得更安全。而在疫情下的香港，希望為用戶帶來更多的保障。

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記者：袁澍