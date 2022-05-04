【超市大搜查】1杯凍檸茶=5粒方糖　茶餐廳凍飲糖分熱量大比拼

▲ 茶餐廳凍飲糖分熱量大比拼。

天氣轉熱，很多人都愛在茶餐廳叫杯凍飲，但原來不少飲品都暗藏高糖陷阱，根據食物安全中心過去曾列出各款常見茶餐廳凍飲的含糖量和熱量，當中一杯300毫升的紅豆冰已有36克糖，熱量高達260卡。

食物安全中心過去曾比較各款非預先包裝飲品的營養素含量，TOPick整理了12款常見茶餐廳凍飲的含糖量和熱量：

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以上飲品當中，紅豆冰的熱量及糖分最高，1杯300毫升已經提供260卡熱量及36克糖（相等於約7粒半方糖）。世衞建議，以成年人每日攝取2000卡路里計算，每日糖分攝取量應少於50克（10粒方糖）。另外，以一碗飯約有200卡熱量計算，喝1杯珍多冰或紅豆冰，已等於吃了1碗飯。

由於凍飲一般較大杯，又因冰塊稀釋飲料味道而會加入較多糖，故凍飲的含糖量會較熱飲多；而且熱飲大多會另附糖包，可自行調較甜度，因此熱飲一般較凍飲健康，亦較適合需要控制體重的人士。

尚營坊健康顧問高級營養師黃凱詩，曾接受TOPick訪問時表示，在眾多茶餐廳凍飲中，少甜的凍檸茶和凍檸水是較健康的選擇，但由於1杯凍檸茶一般已含近4茶匙糖，建議1日最多飲不超過1杯凍飲。

黃凱詩補充，凍飲無論配甚麼食物也對減少熱量吸收無甚幫助，建議飲凍飲後要注意多運動以增加熱量消耗。

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責任編輯：羅嘉欣