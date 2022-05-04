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【4月天氣】天文台稱上月陽光充沛　記錄以來最少雨4月

社會 15:29 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

4月曾酷熱天氣警告。(陳國峰攝)

天文台今日（4日）表示，本港4月大部分時間受乾燥東北季候風影響，而輸送到華南沿岸的水汽較少，因此遠較正常少雨。全月總雨量為3.5毫米，只是正常值153.0毫米的約2%，是有記錄以來最少雨的4月。全月平均相對濕度為73%，是自1961年以來4月份的最低記錄。

氣溫方面，上月遠較正常多陽光，月內的總日照為191.1小時，較正常值113.2小時多約69%，是有記錄以來4月份的第五高。該月亦較正常溫暖，全月平均氣溫23.7度，較正常值23度高0.7度。

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責任編輯：余思嵐

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